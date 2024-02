લોકસભા ચૂંટણી 2024ને લઈને આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ડીલ ફાઈનલ થઈ ગઈ છે. આજે દિલ્હીમાં બંને પક્ષોએ સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ યોજીને બેઠકોની વહેંચણી અંગે માહિતી આપી હતી. AAP તરફથી આતિશી, સંદીપ પાઠક અને સૌરભ ભારદ્વાજ, કોંગ્રેસ તરફથી મુકુલ વાસનિક, દીપક બાબરિયા અને અરવિંદર સિંહ લવલીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપી હતી. કોંગ્રેસના નેતા મુકુલ વાસનિકે કહ્યું કે ઈન્ડિયા બ્લોકમાં સમાવિષ્ટ પક્ષો વચ્ચે સીટ વહેંચણી અંગે ચર્ચા થઈ રહી છે. બે દિવસ પહેલા લખનૌમાં સપા-કોંગ્રેસ ગઠબંધનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે AAP અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીટ વહેંચણી પર લાંબી ચર્ચા થઈ હતી અને સીટ વહેંચણી કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું.

દિલ્હી સહિત પાંચ રાજ્યોમાં AAP-કોંગ્રેસનું ગઠબંધન

મુકુલ વાસનિકે કહ્યું કે AAP અને કોંગ્રેસ ગુજરાત, દિલ્હી, હરિયાણા, ગોવા અને ચંદીગઢમાં ગઠબંધન કરીને ચૂંટણી લડશે. આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીમાં 4 સીટો પર ચૂંટણી લડશે. કોંગ્રેસે ચાંદની ચોક સહિત 3 બેઠકો જીતી છે. જ્યારે કોંગ્રેસ ચંદીગઢ લોકસભા સીટ અને ગોવાની બંને સીટ પર ઉમેદવારો ઉભા રાખશે. હરિયાણામાં કોંગ્રેસ 9 સીટો પર અને આમ આદમી પાર્ટી 1 સીટ પર ચૂંટણી લડશે. ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી બે અને કોંગ્રેસ 24 બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે. તમને જણાવી દઈએ કે ગુજરાતમાં લોકસભાની 26, હરિયાણામાં 10, દિલ્હીમાં 7, ગોવામાં 2 અને ચંદીગઢમાં 1 સીટો છે.

દિલ્હીમાં AAP 4 અને કોંગ્રેસ 3 સીટો પર ચૂંટણી લડશે

આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીમાં નવી દિલ્હી, પશ્ચિમ દિલ્હી, દક્ષિણ દિલ્હી અને પૂર્વ દિલ્હી લોકસભા બેઠકો પરથી ચૂંટણી લડશે. જ્યારે કોંગ્રેસ ઉત્તર પૂર્વ, ઉત્તર પશ્ચિમ અને ચાંદની ચોક બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે. ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી ભરૂચ અને ભાવનગર લોકસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. જ્યારે હરિયાણામાં તે કુરુક્ષેત્ર લોકસભા સીટ પરથી પોતાનો ઉમેદવાર ઉતારશે. મુકુલ વાસનિકે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય લોકતંત્રની સામે હાલમાં જે પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તેનો સામનો કરવા માટે AAP-કોંગ્રેસે સાથે મળીને લોકસભા ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે અમે પોતપોતાના પ્રતીકો પર ચૂંટણી લડીશું, પરંતુ એક થઈને લડીશું અને ભાજપને હરાવીશું.

