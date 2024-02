આસામ સરકારે મુસ્લિમ લગ્ન-છૂટાછેડાનો કાયદો રદ કર્યો

આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ સદીઓ જૂના આસામ મુસ્લિમ મેરેજ એન્ડ ડિવોર્સ રજીસ્ટ્રેશન એક્ટ 1935ને રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. શુક્રવારે આસામ કેબિનેટની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.આસામમાં બાળ લગ્ન પર પ્રતિબંધ મૂકવાની દિશામાં આ એક મોટું અને મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી સરમાના આ પગલાને યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (યુસીસી) તરફનું પગલું ગણાવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

