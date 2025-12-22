મહારાષ્ટ્ર, અરુણાચલ પ્રદેશની કોર્પોરેશન ચૂંટણીમાં ભાજપની જીત

નવી દિલ્હી: મહારાષ્ટ્ર અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં યોજાયેલી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ભાજપે શાનદાર જીત નોંધાવી છે. આ પરિણામો પાર્ટી માટે ઐતિહાસિક સાબિત થયાં છે, જેને કારણે પાર્ટીના ટોચના નેતાઓથી લઈને કાર્યકરો સુધી સૌને ખુશી મનાવવાની એક વધુ તક મળી છે. મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળની મહાયુતિએ નગર પરિષદો અને નગર પંચાયતોમાં રેકોર્ડ તોડ પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે અરુણાચલ પ્રદેશમાં પણ નગર નિગમની ચૂંટણીમાં પાર્ટીનું પ્રભુત્વ યથાવત્ રહ્યું છે.
મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપની જબરદસ્ત સફળતા
મહારાષ્ટ્રમાં 288 નગર પરિષદો અને નગર પંચાયતોની ચૂંટણીમાં મહાયુતિએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ભાજપે 3325 બેઠકો પર જીત મેળવી છે અને આ રીતે કુલ કાઉન્સિલરોમાંથી 48 ટકા પર પોતાનું પ્રભુત્વ સ્થાપ્યું છે.
મેયરપદ પર ભાજપનો દબદબો
મહારાષ્ટ્રમાં નગર પરિષદના અધ્યક્ષોમાંથી લગભગ 75 ટકા મહાયુતિના છે, જેમાં સૌથી મોટો ફાળો ભાજપનો છે. તેમાં ભાજપના 129 મેયર સામેલ છે.
અગાઉની ચૂંટણીની તુલનામાં બમણી બેઠકો
2017ની કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ભાજપે 1602 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે આ વખતે તેની જીત વધુ નોંધપાત્ર છે કારણ કે પાર્ટીએ બમણી કરતાં વધુ બેઠકો હાંસલ કરી છે. આ વખતે ભાજપે કુલ 3325 બેઠકો જીતી છે.
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ ભાજપનો પ્રભાવ
આ ચૂંટણીમાં ભાજપને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ નોંધપાત્ર સફળતા મળી છે. મહારાષ્ટ્રના CM દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જણાવ્યું હતું કે તેમણે વ્યક્તિગત રીતે ઓછી વસ્તીવાળાં ગામોમાં પણ પ્રચાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે 2014 પછી ભાજપ શહેરી કેન્દ્રિત પાર્ટીમાંથી પરિવર્તિત થઈને ગ્રામીણ મહારાષ્ટ્રમાં ઊંડાં મૂળ ધરાવતી પાર્ટી બની છે.
અરુણાચલમાં પણ ભાજપની જીત
અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભાજપ સત્તામાં છે. કોર્પોરેશન ચૂંટણી દરમિયાન પાર્ટીએ જિલ્લા પરિષદ અને ગ્રામ પંચાયતની મોટા ભાગની બેઠકો જીતીને પોતાનું પ્રભુત્વ જાળવી રાખ્યું છે. ભાજપે કુલ 245માંથી 170 બેઠકો પર જીત મેળવી છે, જેમાંથી 59 બેઠકો પર પાર્ટીએ નિર્વિરોધ જીત નોંધાવી છે.
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ભાજપની મજબૂત પકડ
અરુણાચલના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ ભાજપની મજબૂત પકડ છે. ગ્રામ પંચાયતની કુલ 8208 બેઠકોમાંથી પાર્ટીએ 6085 બેઠકો પર જીત નોંધાવી છે.
નગર નિગમમાં પણ ભાજપ આગળ
ઇટાનગર નગર નિગમની ચૂંટણીમાં ભાજપે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. પાર્ટીએ કુલ 20માંથી 14 વોર્ડમાં જીત મેળવી છે.