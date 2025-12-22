એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, મુંબઈ જતી ફ્લાઇટ પરત ફરી

મુંબઈ જતી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટને ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે તેની મુસાફરી ટૂંકી કરીને દિલ્હી પરત ફરવાની ફરજ પડી હતી.વિમાનમાં સવાર તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ મેમ્બર સુરક્ષિત છે.
એર ઇન્ડિયાની એક ફ્લાઇટને આજે ટેક્નિકલ ખામીને કારણે તેની નિર્ધારિત મુસાફરી ટૂંકી કરીને દિલ્હી પરત ફરવી પડી. દિલ્હીથી મુંબઈ જતી ફ્લાઇટ AI 887 માં ટેકઓફ થયાના થોડા સમય પછી જ ટેકનિકલ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો, જેના કારણે વિમાન દિલ્હી એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે પાછું ઉતર્યું. વિમાનમાં સવાર તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપતા એર ઇન્ડિયાએ કહ્યું કે મુસાફરોની સલામતી સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.
અહેવાલો અનુસાર, સોમવારે સવારે દિલ્હીથી મુંબઈ જતી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટ IGI એરપોર્ટ પરથી ટેકઓફ કર્યા પછી નિષ્ફળ ગઈ, જેના કારણે તેને દિલ્હી પરત ફરવાની ફરજ પડી. સોમવારે સવારે 6:10 વાગ્યે ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ વિમાનનું એક એન્જિન નિષ્ફળ ગયું હોવાનું જાણવા મળે છે. તે સવારે 6:52 વાગ્યે દિલ્હી એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું. બધા મુસાફરો અને ક્રૂ સુરક્ષિત છે. એર ઈન્ડિયાએ મુસાફરોને તેમના ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચાડવા માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી છે.
એર ઇન્ડિયાએ મુસાફરો અને ક્રૂના સલામત ઉતરાણની પુષ્ટિ કરી અને આ અણધારી પરિસ્થિતિને કારણે થયેલી અસુવિધા બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરી. એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે વિમાનનું જરૂરી નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને બધા મુસાફરોને તેમના ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચાડવા માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
એર ઇન્ડિયાના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, 22 ડિસેમ્બરે દિલ્હીથી મુંબઈ જતી ફ્લાઇટ AI887, ટેક-ઓફ પછી ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે, માનક સંચાલન પ્રક્રિયા મુજબ દિલ્હી એરપોર્ટ પર પાછી ફરવામાં આવી હતી. બધા મુસાફરોને વિમાનમાંથી ઉતારી લેવામાં આવ્યા હતા અને તેમની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. બધા મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત છે.