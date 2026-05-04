 પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ 190 બેઠકો પર આગળ

કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, તામિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીના વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 માટે મતગણતરી આજે સવારે આઠ વાગ્યાથી શરૂ થઈ ગઈ છે. પ્રારંભિક પરિણામો મુજબ પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપને ભારે બહુમતી મળતી દેખાઈ રહી છે. મમતા બેનર્જીની TMC 100 બેઠકોની અંદર સીમિત થતી નજરે પડે છે, જ્યારે ભાજપ 190થી વધુ બેઠકો પર આગળ છે.
આસામમાં ભાજપ સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે ત્રીજી વખત સત્તામાં પાછી ફરતી દેખાઈ રહી છે. તામિલનાડુમાં 2024માં બનેલી વિજયની પાર્ટી TVKનો જબરદસ્ત પ્રભાવ જોવા મળી રહ્યો છે અને તે સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઊભરી રહી છે. TVKએ 100 બેઠકોનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. સત્તાધારી પાર્ટી ત્રીજા સ્થાન પર ખસી રહી છે, જ્યારે બીજા સ્થાને AIADMK છે.
કેરળમાં UDF સ્પષ્ટ બહુમતી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જ્યારે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં ભાજપ ગઠબંધન બહુમતી મેળવતું નજરે પડે છે.
પશ્ચિમ બંગાળ: ભાજપને પૂર્ણ બહુમતી તરફ વધતા પરિણામો
પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણી આ વખતે સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહી હતી. કુલ 294 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી, પરંતુ ફાલતા બેઠક પર પુનઃમતદાનને કારણે હાલમાં 293 બેઠકોની ગણતરી ચાલી રહી છે. આ બેઠક પર 21 મેએ ફરી મતદાન થશે અને પરિણામ 24 મેએ આવશે.
જો આ રુઝાનો અંતિમ પરિણામમાં ફેરવાય, તો પહેલી વાર પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ સરકાર બનાવી શકે છે. બપોર સુધીના રુઝાનો મુજબ BJP 190થી વધુ બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે મમતા બેનર્જીની TMC 100થી નીચે સીમિત રહી શકે છે। રાજ્યમાં મતદાન બે તબક્કામાં થયું હતું અને આ વખતે 92 ટકાથી વધુ મતદાન નોંધાયું હતું.