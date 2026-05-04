બંગાળમાં પહેલીવાર BJPની સરકાર બનશે…PM મોદી કાર્યકરોને કરશે સંબોધન

પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં રુઝાનોમાં ભાજપે બહુમતીના આંકડાને પાર કરી દીધો છે. પીએમ મોદી આજે સાંજે 6:30 વાગ્યે દિલ્હીમાં પાર્ટી મુખ્યાલય પહોંચશે અને ચૂંટણી પરિણામો પછી પાર્ટી કાર્યકરોને સંબોધિત કરશે.
પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આજે સ્પષ્ટ થશે. વલણો પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં ભાજપ માટે પ્રચંડ વિજય સૂચવે છે. ભાજપના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને પાર્ટીએ તેના દિલ્હી મુખ્યાલયમાં ઉજવણીની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સાંજે 6:30 વાગ્યે ભાજપ મુખ્યાલયની મુલાકાત લેશે. ચૂંટણી પરિણામો પછી પીએમ મોદી માત્ર વિજયની ઉજવણી જ નહીં પરંતુ પક્ષના કાર્યકરોને પણ સંબોધિત કરશે.
બંગાળમાં ભાજપ 169 બેઠકો પર આગળ
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ચાલી રહેલી મત ગણતરી મુજબ, ભાજપ 169 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે ટીએમસી 91 બેઠકો પર આગળ છે. આ વલણ રાજ્યના રાજકીય પરિદૃશ્યને બદલી શકે તેવા સંભવિત પરિણામ તરફ નિર્દેશ કરે છે. પ્રારંભિક ડેટા ભૌગોલિક રીતે વિભાજિત જનાદેશ દર્શાવે છે. ભાજપ સરહદી, આદિવાસી અને ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં સ્થાન મેળવી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે, જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ કોલકાતાના કેટલાક ભાગો અને કેટલાક ગ્રામીણ ગઢમાં પોતાનો દબદબો જાળવી રાખે છે.
આ ચૂંટણીને મમતા બેનર્જીના સતત ચોથા કાર્યકાળ માટે સત્તામાં પાછા ફરવાના પ્રયાસ માટે એક મોટી કસોટી તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. આક્રમક ઝુંબેશ શરૂ કરનાર ભાજપ 2021 ની તેની લીડને નિર્ણાયક જીતમાં રૂપાંતરિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ભવાનીપુર બેઠક પર નજીકની સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે. મુખ્યમંત્રી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડા મમતા બેનર્જી બીજા રાઉન્ડની મતગણતરી પછી દક્ષિણ કોલકાતાની આ ગરમાગરમ બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર સુવેન્દુ અધિકારીથી પાછળ હતા, પરંતુ ત્રીજા રાઉન્ડમાં 8482 મતોથી આગળ છે. ભવાનીપુરની ચૂંટણીને પ્રતિષ્ઠાની લડાઈ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.