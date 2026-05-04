રુઝામોમાં DMK પાછળ હોવાથી પાર્ટીના કાર્યકર આંખ ભીની

તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોમાં ડીએમકે ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયા પછી, પાર્ટીના એક કાર્યકર ભાવનાત્મક રીતે ભાંગી પડતા કેમેરામાં કેદ થયા. આ વીડિયો ઓનલાઈન વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
TVK ને ટ્રેન્ડ્સમાં બહુમતી મળી
ટ્રેન્ડ્સમાં DMK ને મોટો ઝટકો લાગ્યો હોય તેવું લાગે છે. માહિતી અનુસાર અભિનેતા વિજયની પાર્ટી, TVK 124 બેઠકો પર આગળ છે. ટ્રેન્ડ્સ દર્શાવે છે કે TVK એ બહુમતી મેળવી છે, જ્યારે બીજા ક્રમે રહેલી AIADMK 72 બેઠકો પર આગળ છે. દરમિયાન, ટ્રેન્ડ્સમાં શાસક DMK માત્ર 38 બેઠકો સુધી સીમિત દેખાય છે, જેના કારણે પાર્ટીના કાર્યકરોમાં નિરાશાનું વાતાવરણ છે.
DMK કાર્યકર કેમેરા પર આંસુ રોકી શક્યો નહીં
આ દરમિયાન, DMK કાર્યકરનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે ચૂંટણીના ટ્રેન્ડ્સ જોઈને ભાવુક થઈ ગયો હતો. કેમેરા પર બોલતી વખતે તેની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. પછી તેણે પોતાની પાસે રહેલા કપડાથી આંસુ લૂછ્યા અને પાર્ટીની હાર પર નિરાશા વ્યક્ત કરી.
ત્રણ પક્ષોની સ્પર્ધામાં ટીવીકેનો જોરદાર દેખાવ
આ વખતે તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણી ત્રિ-માર્ગી સ્પર્ધા હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેમાં અભિનેતા વિજયની પાર્ટી, ટીવીકે, તેના મજબૂત પદાર્પણથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી રહી છે. વધુમાં, એઆઈએડીએમકે પણ મજબૂત બની રહી હોય તેવું લાગે છે.
ડીએમકે કાર્યકરના વાયરલ વીડિયો પર નેટીઝન્સ અલગ રીતે પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. કેટલાક કાર્યકરની લાગણીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક તેને ચૂંટણીના ઉતાર-ચઢાવનો ભાગ ગણાવી રહ્યા છે.
આ ફક્ત વલણો છે, અને અંતિમ પરિણામોની હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે. જો કે, તે સ્પષ્ટ છે કે આ વખતે, તમિલનાડુના રાજકારણમાં મોટો ઉલટો જોવા મળ્યો છે, જેનાથી કાર્યકરોની લાગણીઓ આગળ આવી છે.