વિજયના ઘરે ઉજવણીનો માહોલ, અંદરનો વીડિયો સામે આવ્યો

તમિલનાડુના રાજકારણમાં ભારે ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે.ફિલ્મમાંથી રાજકારણી બનેલા વિજય થલાપતિએ તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોમાં આગળ છે. તેમની પાર્ટી ટીવીકે (Tamilaga Vettri Kazhagam)નો પરચમ જોવા મળી રહ્યો છે.
અભિનેતા વિજય થલાપતિએ પણ તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રવેશ કર્યો. તમિલનાડુમાં મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. વિજયની પાર્ટી અત્યાર સુધીમાં 109 બેઠકો પર આગળ છે. આ સમાચાર વચ્ચે વિજય થલાપતિના ઘરની બહાર ગતિવિધિઓ ચાલી રહી છે.
વિજયના ઘરે ફૂલોના ગુલદસ્તા આવવા લાગ્યા છે. વિજય થલાપતિના ઘરની બહારથી કેટલાક વીડિયો સામે આવ્યા છે. તેમાં અભિનેતાના ઘરની બહાર કાર પાર્ક કરેલી જોવા મળે છે, અને કેટલાક લોકો ફૂલોના ગુલદસ્તા લઈને ઘરમાં પ્રવેશતા જોવા મળે છે. વિજય થલાપતિએ હજુ સુધી મત ગણતરી અંગે કોઈ નિવેદન કે પ્રતિક્રિયા આપી નથી.
વિજયના પિતાએ પણ મુરુગન મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી
વિજયના પિતા, એસ.એ. ચંદ્રશેખર, પણ વહેલી સવારે મુરુગન મંદિરમાં તેમના પુત્રની જીત માટે પ્રાર્થના કરવા ગયા હતા. વિજયના પિતા એક જાણીતા દિગ્દર્શક છે. તેમણે દરેક પગલે વિજયને ટેકો આપ્યો છે અને અભિનેતાની રાજકીય સફરના ખુલ્લા સમર્થક રહ્યા છે.
વિજયના ઘરેથી કેટલાક વીડિયો પણ વાયરલ થયા છે, જેમાં વિજયની ઉજવણી પહેલાથી જ ચાલી રહી છે.
વિજયની પાર્ટી DMK થી આગળ નીકળી ગઈ
તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતગણતરી હજુ પણ ચાલુ છે. વિજય થલાપતિની પાર્ટી, તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK), 104 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે DMK હજુ પણ 55 બેઠકો પર આગળ છે. શરૂઆતના મતગણતરી વલણો દર્શાવે છે કે વિજય થલાપતિએ DMK ની રમત બગાડી નાખી છે.
વિજય થલાપતિની છેલ્લી ફિલ્મ પણ સમાચારમાં છે. વિજય થલાપતિની ફિલ્મ “જન નાયકન” જાન્યુઆરીમાં રિલીઝ થવાની હતી પરંતુ સેન્સર બોર્ડ સાથેના વિવાદને કારણે હજુ પણ અટકી પડી છે. તાજેતરમાં, અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે ફિલ્મ ઓનલાઈન લીક થઈ ગઈ છે.મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર જન નાયકનના નિર્માતાઓ તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત થયા પછી 8 મેના રોજ ફિલ્મ રિલીઝ કરી શકે છે.