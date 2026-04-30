Tamil Nadu Exit Poll : વિજયની પાર્ટી TVK ની ધમાકેદાર એન્ટ્રી

તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૨૬ ના એક્ઝિટ પોલના આંકડા મુજબ અભિનેતા વિજયની પાર્ટી TVK ૯૮ થી ૧૨૦ બેઠકો જીતી શકે છે. એક્સિસ માય ઈન્ડિયાના સર્વે મુજબ ૩૫% વોટ શેર સાથે TVK સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી શકે છે, જે સીએમ એમ.કે. સ્ટાલિનની DMK માટે મોટો ઝટકો સાબિત થઈ શકે છે. રાજ્યની કુલ ૨૩૪ બેઠકો પર બહુમતી માટે ૧૧૮ બેઠકોની જરૂર છે, ત્યારે વિજયની પાર્ટી સરકાર બનાવવાની સ્થિતિમાં હોવાનું જણાય છે. જોકે, અન્ય કેટલાક પોલ્સમાં DMK ને પણ મજબૂત બતાવવામાં આવી છે.
તમિલનાડુની કુલ ૨૩૪ વિધાનસભા બેઠકો પર સરકાર બનાવવા માટે ૧૧૮ ના જાદુઈ આંકડાની જરૂર છે. અત્યાર સુધી અહીંનો જંગ મુખ્યત્વે ડીએમકે અને એઆઈડીએમકે વચ્ચે મર્યાદિત રહેતો હતો, પરંતુ એક્સિસ માય ઈન્ડિયાના એક્ઝિટ પોલે આ વખતે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. આ સર્વે મુજબ, અભિનેતા વિજયની પાર્ટી TVK ૯૮ થી ૧૨૦ બેઠકો મેળવી શકે છે. જો આ આંકડો વાસ્તવિક પરિણામોમાં બદલાય છે, તો વિજય તમિલનાડુમાં પોતાની સરકાર બનાવી શકે છે અથવા સરકાર બનાવવામાં સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. બીજી તરફ, સત્તાધારી ડીએમકે ગઠબંધનને ૯૨ થી ૧૧૦ બેઠકો મળવાનું અનુમાન છે, જે દર્શાવે છે કે આ વખતે રસાકસીનો જંગ જબરદસ્ત છે.
અભિનેતા વિજયે પોતાની પાર્ટી TVK દ્વારા તમિલનાડુમાં એકલા હાથે ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય કર્યો હતો અને રાજ્યની તમામ બેઠકો પર પોતાના ઉમેદવારો ઉતાર્યા હતા. વિજયે પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં લોકપ્રિય જાહેરાતો કરી હતી, જેમાં મહિલાઓને લગ્ન સમયે ૮ ગ્રામ સોનું આપવાનો વાદો સૌથી વધુ આકર્ષક સાબિત થયો હોય તેવું જણાય છે. આ પ્રકારની જાહેરાતો અને વિજયની વિશાળ ચાહકવર્ગની અસર એક્ઝિટ પોલમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. ૩૫% વોટ શેર મેળવવો એ કોઈ પણ નવી પાર્ટી માટે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ ગણી શકાય.
જોકે, તમિલનાડુની રાજનીતિ અત્યારે અટવાયેલી છે કારણ કે અલગ-અલગ એક્ઝિટ પોલ અલગ-અલગ ચિત્ર રજૂ કરી રહ્યા છે. જ્યાં એક્સિસ માય ઈન્ડિયા વિજયની જીતનો અંદાજ લગાવી રહ્યું છે, ત્યાં અન્ય કેટલીક એજન્સીઓએ તેમને માત્ર ૧૦ થી ૨૦ બેઠકો સુધી મર્યાદિત બતાવ્યા છે અને ડીએમકેને સત્તામાં પરત ફરતા બતાવ્યા છે. આ વિરોધાભાસી આંકડાઓને કારણે જનતામાં ભારે ઉત્તેજના જોવા મળી રહી છે. જો વિજય ૧૦૦ થી વધુ બેઠકો લાવવામાં સફળ રહે છે, તો તમિલનાડુમાં એમ.જી. રામચંદ્રન અને જયલલિતા પછી ફિલ્મી પડદેથી રાજનીતિના શિખર પર પહોંચનાર વિજય ત્રીજા મોટા અભિનેતા બની જશે.
૪ મે ના રોજ જ્યારે મતગણતરી શરૂ થશે ત્યારે જ ખબર પડશે કે જનતાએ વિજયના ‘સોનાના વાદા’ ને સ્વીકાર્યો છે કે સ્ટાલિનના શાસન પર ભરોસો મૂક્યો છે. આ ચૂંટણીના પરિણામો માત્ર તમિલનાડુ પૂરતા મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિમાં એક નવા યુગની શરૂઆત પણ કરી શકે છે. એઆઈડીએમકે માટે પણ આ અસ્તિત્વની લડાઈ છે, કારણ કે જો વિજય ત્રીજા મજબૂત પક્ષ તરીકે ઉભરે છે, તો એઆઈડીએમકે માટે ભવિષ્યમાં વાપસી કરવી મુશ્કેલ બની જશે.