એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપને 192 બેઠકો સાથે પ્રચંડ બહુમતીનું અનુમાન

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 ના એક્ઝિટ પોલમાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળી રહ્યો છે. ટુડેઝ ચાણક્ય અનુસાર, ભાજપને 192 બેઠકો સાથે સ્પષ્ટ બહુમતી મળી શકે છે, જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ગઠબંધન 100 બેઠકો પર સમેટાઈ શકે છે. તમિલનાડુમાં એમ.કે. સ્ટાલિનના નેતૃત્વમાં ડીએમકે (DMK) 125 બેઠકો સાથે સત્તામાં વાપસી કરી શકે છે. તમિલનાડુમાં અભિનેતા વિજયની પાર્ટી ટીવીકે (TVK) 63 બેઠકો મેળવીને એક મોટી શક્તિ તરીકે ઉભરી રહી છે, જે એઆઈએડીએમકે-ભાજપ ગઠબંધન માટે ચિંતાનો વિષય છે.
પશ્ચિમ બંગાળના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, ટુડેઝ ચાણક્યના એક્ઝિટ પોલ મુજબ ભાજપને 294 સભ્યોની વિધાનસભામાં 192 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે. આ આંકડો બહુમતીના સ્તરથી ઘણો ઉપર છે. વોટ શેરની બાબતમાં પણ ભાજપ 48% મતો સાથે મોખરે દેખાઈ રહ્યું છે. જો આ અનુમાન સાચું પડે છે, તો પશ્ચિમ બંગાળના ઈતિહાસમાં ભાજપની આ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જીત હશે. બીજી તરફ, સત્તાધારી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC+) ગઠબંધનને માત્ર 100 બેઠકો મળવાનું અનુમાન છે અને તેમનો વોટ શેર 38% ની આસપાસ રહી શકે છે. અન્ય પક્ષોના ફાળે માત્ર 2 બેઠકો અને 14% વોટ શેર જવાની શક્યતા છે.
તમિલનાડુમાં રાજકીય સ્થિતિ કંઈક અલગ જ વળાંક લઈ રહી છે. 234 બેઠકો ધરાવતી તમિલનાડુ વિધાનસભામાં ડીએમકે ફરી એકવાર સત્તાના સૂત્રો સંભાળશે તેવું અનુમાન છે. સ્ટાલિનના નેતૃત્વ હેઠળની પાર્ટીને 125 બેઠકો અને 39% વોટ શેર મળવાની સંભાવના છે. જોકે, આ ચૂંટણીમાં સૌથી મોટું આશ્ચર્ય અભિનેતામાંથી રાજનેતા બનેલા વિજયની પાર્ટી ‘ટીવીકે’ (TVK) તરફથી જોવા મળી રહ્યું છે. વિજયની પાર્ટી 30% વોટ શેર સાથે 63 બેઠકો મેળવી શકે છે, જે તેને રાજ્યની બીજી સૌથી મોટી રાજકીય શક્તિ બનાવી શકે છે.
નોંધનીય છે કે તમિલનાડુમાં વિજયની એન્ટ્રીએ વિપક્ષ એઆઈએડીએમકે (AIADMK) અને ભાજપના ગઠબંધનને મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય તેમ જણાય છે. એક્ઝિટ પોલ મુજબ, આ ગઠબંધન માત્ર 45 બેઠકો પર જ જીત મેળવી શકે છે અને તેમનો વોટ શેર 27% ની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. વિજયના વધતા પ્રભાવને કારણે ડીએમકેને બદલે વિપક્ષી મતોમાં મોટું વિભાજન થયું છે, જેનો સીધો ફાયદો સ્ટાલિનને થતો દેખાય છે.
આ એક્ઝિટ પોલના આંકડાઓએ દેશના રાજકીય માહોલમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપનો ઉદય અને તમિલનાડુમાં પ્રાદેશિક પક્ષોનું વર્ચસ્વ આવનારા રાષ્ટ્રીય રાજકારણ માટે પણ મહત્વના સંકેતો આપે છે. હવે તમામ પક્ષો અને જનતાની નજર 4 મે ના રોજ જાહેર થનારા સત્તાવાર પરિણામો પર છે, જે નક્કી કરશે કે એક્ઝિટ પોલના આ અનુમાનો કેટલા સચોટ સાબિત થાય છે.