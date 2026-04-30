ગુજરાતના 3 શહેરોમાં 17 નવા બસ રૂટને મંજૂરી, જાણો ક્યા છે રૂટ!

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના નાગરિકોની સુખાકારી અને પરિવહન સુવિધામાં વધારો કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શહેરી બસ સેવા યોજના અંતર્ગત રાજ્યના 3 મહત્વના શહેરો નવસારી, વાપી અને પાલનપુરમાં કુલ 17 નવા બસ રૂટ શરૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી સ્થાનિક સ્તરે જાહેર પરિવહન વ્યવસ્થા વધુ સુદ્રઢ બનશે અને સામાન્ય જનતાને સસ્તા અને ઝડપી પરિવહનનો લાભ મળશે.ગુજરાત રાજ્યના ગૃહ મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોશિયલ મીડિયા ટ્વીટના માધ્યમથી આ અંગેની સત્તાવાર જાણકારી આપતા જણાવ્યું હતું કે, શહેરી બસ સેવા યોજના હેઠળ નવસારી, વાપી અને પાલનપુરમાં 17 નવા રૂટ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. વિગતો મુજબ, નવસારી મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ 7 નવા રૂટ શરૂ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, વાપી મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં 4 નવા રૂટ અને પાલનપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં 6 નવા રૂટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ વિસ્તરણ પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વધતી જતી વસ્તી અને મુસાફરોની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવાનો છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી સ્થાનિક સ્તરે બસ સેવા વધારવાની માંગ કરવામાં આવી રહી હતી, જેનો હવે સુખદ અંત આવ્યો છે.
આ નવા બસ રૂટ શરૂ થવાથી જાહેર પરિવહન વ્યવસ્થા માત્ર મજબૂત જ નહીં બને, પરંતુ સામાન્ય નાગરિકોના સમય અને પૈસાની પણ બચત થશે. ખાસ કરીને નોકરીયાત વર્ગ, વિદ્યાર્થીઓ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે આ બસ સેવા આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. ખાનગી પરિવહન પર નિર્ભર રહેતા લોકો હવે સુરક્ષિત અને સુગમ સરકારી બસ સેવાનો લાભ લઈ શકશે, જેનાથી તેમના ખિસ્સા પરનો ભાર ઓછો થશે. શહેરોના અંતરિયાળ વિસ્તારોને મુખ્ય બજાર અને રેલવે સ્ટેશન જેવા સ્થળો સાથે સાંકળી લેવામાં આવતા કનેક્ટિવિટીમાં મોટો સુધારો જોવા મળશે.
આ નવા બસ રૂટ શરૂ થવાથી જાહેર પરિવહન વ્યવસ્થા માત્ર મજબૂત જ નહીં બને, પરંતુ સામાન્ય નાગરિકોના સમય અને પૈસાની પણ બચત થશે. ખાસ કરીને નોકરીયાત વર્ગ, વિદ્યાર્થીઓ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે આ બસ સેવા આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. ખાનગી પરિવહન પર નિર્ભર રહેતા લોકો હવે સુરક્ષિત અને સુગમ સરકારી બસ સેવાનો લાભ લઈ શકશે, જેનાથી તેમના ખિસ્સા પરનો ભાર ઓછો થશે. શહેરોના અંતરિયાળ વિસ્તારોને મુખ્ય બજાર અને રેલવે સ્ટેશન જેવા સ્થળો સાથે સાંકળી લેવામાં આવતા કનેક્ટિવિટીમાં મોટો સુધારો જોવા મળશે.