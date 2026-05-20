BCCIનો મોટો એક્શન પ્લાન: 2026-27ના ડોમેસ્ટિક સીઝનનું શેડ્યૂલ જાહેર

ભારતમાં ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે રોમાંચક સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ વર્ષ 2026-27 માટેના ઘરેલું ક્રિકેટ સીઝનની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે. આ વખતે ભારતીય પીચો પર ક્રિકેટનો અદભુત રોમાંચ જોવા મળશે, કારણ કે આગામી સીઝનમાં પુરુષ અને મહિલા બંને કેટેગરીના વિવિધ વય જૂથો (Age Groups) ને મળીને કુલ 1788 મેચો રમાવાની છે. ભારતીય ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટના આ મહાકુંભની શરૂઆત 23 August 2026 થી દલીપ ટ્રોફી સાથે થશે. 6 ઝોનલ ટીમો વચ્ચે રમાનારી આ પ્રતિષ્ઠિત ટૂર્નામેન્ટ લાંબા ફોર્મેટ (મલ્ટી-ડે ક્રિકેટ) ની શરૂઆત કરશે, ત્યારબાદ 1 Octoberથી ઈરાની કપ રમાશે.
BCCI announces the schedule for the Indian Domestic Season 2026-27, which will feature 1,788 matches across age groups and formats in men’s and women’s cricket.
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) May 20, 2026
ખેલાડીઓની ફિટનેસ માટે મોટો નિર્ણય: રણજી ટ્રોફી બે તબક્કામાં રમાશે
BCCI એ આ વખતે મલ્ટી-ડે એટલે કે લાંબા ફોર્મેટના ક્રિકેટને વધુ મહત્વ આપ્યું છે. ખેલાડીઓને સતત રમવાના કારણે થતી ઈજાઓથી બચાવવા અને રિકવરી માટે પૂરતો સમય આપવા માટે રણજી ટ્રોફી અને કર્નલ સી.કે. નાયડુ ટ્રોફીને બે અલગ-અલગ તબક્કામાં રમાડવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આગામી રણજી ટ્રોફીના માળખાની વાત કરીએ તો, એલીટ (Elite) ગ્રૂપમાં કુલ 32 ટીમોને 4 અલગ-અલગ ગ્રૂપમાં વહેંચવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત પ્લેટ (Plate) ગ્રૂપમાં 6 ટીમોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેઓ ટ્રોફી માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
શેડ્યૂલમાં કરવામાં આવેલા 3 મોટા ફેરફારો
નવી ટૂર્નામેન્ટની વાપસી: અંડર-23 (U23) ના ઉભરતા યુવા ખેલાડીઓને વધુ સારી તક આપવા માટે ‘કર્નલ સી.કે. નાયડુ ટ્રોફી વિનર્સ વિરુદ્ધ રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા’ મેચને શેડ્યૂલમાં ફરી સામેલ કરાઈ છે. આ મેચ 1 થી 4 October 2026 દરમિયાન રમાશે.
વન-ડેના બદલે હવે T20 ફોર્મેટ: મર્યાદિત ઓવરોના ક્રિકેટમાં મોટો બદલાવ કરતા, પુરુષોની U23 સ્ટેટ એ ટ્રોફી અને વિજય ટ્રોફીને હવે 50 ઓવરના વન-ડે ફોર્મેટને બદલે રોમાંચક T20 ફોર્મેટમાં રમાડવામાં આવશે.
તારીખો અને વેન્યુમાં ફેરફાર: કૂચ બિહાર ટ્રોફી (એલીટ ગ્રૂપ) ની નૉકઆઉટ મેચો ટીમો વચ્ચે સમાન ટક્કર જાળવી રાખવા માટે બેંગલુરુ અને મૈસૂરુમાં આયોજિત કરાશે. જ્યારે વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફી (U16) ને નવી ટાઈમલાઈન આપવામાં આવી છે, જે હવે November થી January દરમિયાન રમાશે.
રણજી ટ્રોફી 2026-27 માટે નક્કી કરાયેલા ગ્રૂપ્સ (Ranji Trophy Groups):
BCCI દ્વારા આગામી રણજી ટ્રોફી માટે ટીમોનું વિભાજન નીચે મુજબ કરવામાં આવ્યું છે:
ગ્રૂપનું નામ સામેલ ટીમોની વિગત
Elite A – જમ્મુ અને કાશ્મીર, મધ્ય પ્રદેશ, વિદર્ભ, બરોડા, ઉત્તર પ્રદેશ, પુડુચેરી, ગોવા.
Elite B – કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, સૌરાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ, હૈદરાબાદ, ત્રિપુરા, પંજાબ, આસામ.
Elite C – બંગાળ, ઝારખંડ, મહારાષ્ટ્ર, સર્વિસીસ, ગુજરાત, કેરળ, દિલ્હી, ઓડિશા.
Elite D – ઉત્તરાખંડ, મુંબઈ, હરિયાણા, રેલવે, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ, હિમાચલ પ્રદેશ, ચંદીગઢ.
Plate – નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મેઘાલય, સિક્કિમ, મિઝોરમ, અરૂણાચલ પ્રદેશ.
યુવા પ્રતિભાઓને ચમકવાની સોનેરી તક
સ્પોર્ટ્સ એક્સપર્ટ્સના મતે, આ વર્ષે BCCI એ જે રીતે શેડ્યૂલ તૈયાર કર્યું છે, તેનાથી ન માત્ર સિનિયર ખેલાડીઓને ફિટ રહેવામાં મદદ મળશે પરંતુ જુનિયર અને કલબ લેવલના ખેલાડીઓને પણ રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરવાની શાનદાર તક મળશે. આટલી મોટી સંખ્યામાં મેચોનું આયોજન ભારતીય ક્રિકેટના બેન્ચ સ્ટ્રેન્થને વધુ મજબૂત બનાવશે.