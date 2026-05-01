રિયાન પરાગ ઈ-સિગારેટ પીતા ઝડપાયો, BCCI એ ફટકાર્યો દંડ

રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગને પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચ દરમિયાન ડ્રેસિંગ રૂમમાં ઈ-સિગારેટ પીવા બદલ સજા ફટકારવામાં આવી છે. IPL ના આચાર સંહિતાના ભંગ બદલ તેમની મેચ ફીના 25 ટકાનો દંડ વસૂલવામાં આવશે અને તેમના ખાતામાં 1 ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. રિયાન પરાગે મેચ રેફરી અમિત શર્મા સમક્ષ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લીધી છે. IPL 2026 માં વેપિંગના કારણે સજા પામનાર તેઓ પ્રથમ ખેલાડી અને કેપ્ટન બન્યા છે.
આ વિવાદની વિગતવાર વાત કરીએ તો, પંજાબ કિંગ્સ સામેની હાઈ-વોલ્ટેજ મેચ દરમિયાન જ્યારે રિયાન પરાગ ડ્રેસિંગ રૂમમાં હતા, ત્યારે તેઓ ઈ-સિગારેટના કશ લગાવતા કેમેરામાં કેદ થયા હતા. આ વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર ઝડપથી ફેલાઈ ગયો હતો, જેનાથી ક્રિકેટ ચાહકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. મેચ રેફરી અમિત શર્માએ આ મામલે તપાસ કરી અને રિયાન પરાગને IPL ના કોડ ઓફ કન્ડક્ટની કલમ 2.22 હેઠળ દોષિત જાહેર કર્યા હતા. પરાગે પણ દલીલ કર્યા વિના પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લીધી છે. દંડના ભાગરૂપે તેમની મેચ ફીમાંથી 25 ટકા રકમ કાપી લેવામાં આવશે.
મહત્વનું છે કે ભારતમાં વેપિંગ અથવા ઈ-સિગારેટનું વેચાણ અને વપરાશ 2019 થી ગેરકાયદેસર છે. BCCI ના નિયમો મુજબ સ્ટેડિયમ અને ડ્રેસિંગ રૂમ જેવા જાહેર સ્થળોએ ધૂમ્રપાન પર સખત મનાઈ છે. જોકે, રિયાન પરાગ પ્રથમ એવા ક્રિકેટર નથી જેઓ આવી પ્રવૃત્તિમાં પકડાયા હોય. અગાઉ 2020 માં એરોન ફિંચ અને દક્ષિણ આફ્રિકાની લીગ દરમિયાન એબી ડી વિલિયર્સ પણ સિગારેટ કે વેપિંગ કરતા જોવા મળ્યા હતા. પરંતુ રિયાન પરાગ માટે આ બાબત વધુ ગંભીર એટલે છે કારણ કે તેઓ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
ક્રિકેટના મેદાન પર રિયાન પરાગના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, IPL 2026 માં તેમનું બેટ અત્યાર સુધી શાંત રહ્યું છે. તેમણે રમેલી 9 મેચોમાં માત્ર 14.6 ની એવરેજથી 117 રન જ બનાવ્યા છે, જેમાં તેમનો સ્ટ્રાઈક રેટ પણ 124.4 જેટલો ઓછો રહ્યો છે. જોકે, વ્યક્તિગત નિષ્ફળતા છતાં તેમની કેપ્ટન્સી હેઠળ રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ શિસ્તભંગની કાર્યવાહી બાદ રિયાન પરાગ પોતાના વર્તન અને બેટિંગમાં કેવો સુધારો લાવે છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સના મેનેજમેન્ટ માટે પણ આ એક ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે ટીમનો કેપ્ટન જ જ્યારે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે ત્યારે યુવા ખેલાડીઓ પર તેની નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. IPL પ્રશાસને સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે કોઈ પણ ખેલાડી ભલે ગમે તેટલો મોટો હોય, તે રમતની ગરિમા અને દેશના કાયદાથી ઉપર નથી. 4 મે ના રોજ થનારી આગામી મેચોમાં હવે રિયાન પરાગ પર બીસીસીઆઈની ખાસ નજર રહેશે.