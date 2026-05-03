ચેપોકમાં ચેન્નાઈનો દબદબો: મુંબઈને 8 વિકેટે હરાવ્યું

આઈપીએલ 2026 ની 44મી મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 8 વિકેટે કચડી નાખ્યું છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 159 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં નમન ધીરે સર્વાધિક 57 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. જવાબમાં ચેન્નાઈએ કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડના અણનમ 67 રન અને યુવા બેટ્સમેન કાર્તિક શર્માની શાનદાર અડધી સદીની મદદથી 19મી ઓવરમાં જ લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો હતો. ચેન્નાઈ તરફથી નૂર અહેમદે શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ કરતા 2 વિકેટ ઝડપી હતી.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની બેટિંગ લાઇન-અપ આ મહત્વની મેચમાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહી હતી. ઈનિંગની શરૂઆત કરવા ઉતરેલા વિલ જેક્સ માત્ર 1 રન બનાવીને બીજા જ ઓવરમાં આઉટ થઈ ગયો હતો, જેનાથી મુંબઈ પર દબાણ વધી ગયું હતું. રિકેલ્ટને થોડો સમય ક્રિઝ પર ટકીને રન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ 7મી ઓવરમાં તેની વિકેટ પડતા મુંબઈની મુશ્કેલીઓ વધી હતી. સ્ટાર બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવે 12 બોલમાં 21 રન ફટકારીને આક્રમક મૂડ બતાવ્યો હતો પણ તે પોતાની ઈનિંગને મોટી સ્કોરમાં ફેરવી શક્યો નહોતો. જોકે, નમન ધીરે એક છેડો સાચવી રાખ્યો હતો અને 37 બોલમાં 57 રનની લડાયક ઈનિંગ રમી હતી, પરંતુ લોઅર ઓર્ડરના બેટ્સમેનો ફ્લોપ રહેતા મુંબઈની ટીમ માત્ર 159 રન સુધી જ સીમિત રહી હતી.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના બોલરોએ હોમ ગ્રાઉન્ડ પર મુંબઈના બેટ્સમેનોને જકડી રાખ્યા હતા. ખાસ કરીને સ્પિનર નૂર અહેમદે પોતાની 4 ઓવરના સ્પેલમાં માત્ર 26 રન આપીને 2 મહત્વની વિકેટ ઝડપી હતી, જે મુંબઈના સ્કોરને રોકવામાં નિર્ણાયક સાબિત થઈ હતી. ચેન્નાઈની શિસ્તબદ્ધ બોલિંગને કારણે મુંબઈનો મધ્યમ ક્રમ રન રેટ વધારવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો. ચેપોકની પિચ પર 160 રનનો લક્ષ્યાંક ચેન્નાઈ માટે બહુ મોટો પડકાર નહોતો, છતાં મુંબઈના બોલરો શરૂઆતમાં વિકેટ ઝડપીને દબાણ લાવવા માંગતા હતા.
લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ચેન્નાઈની શરૂઆત સામાન્ય રહી હતી. સંજુ સેમસન માત્ર 11 રન બનાવીને પેવેલિયન ભેગો થયો હતો, પરંતુ કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડે એક છેડેથી મોરચો સંભાળ્યો હતો. ઉર્વિલ પટેલ પણ સસ્તામાં આઉટ થઈ ગયા બાદ મેદાનમાં આવેલા કાર્તિક શર્માએ ગાયકવાડને સાથ આપ્યો હતો. બંને વચ્ચે થયેલી ભાગીદારીએ મુંબઈના બોલરોને લાચાર કરી દીધા હતા. કાર્તિક શર્માએ પોતાની પ્રતિભાનો પરિચય આપતા આઈપીએલ કરિયરની પ્રથમ અડધી સદી ફટકારી હતી. બીજી તરફ ઋતુરાજ ગાયકવાડે 67 રનની અણનમ અને તોફાની ઈનિંગ રમીને ટીમને 19મી ઓવરમાં જ જીત અપાવી હતી.
આ જીત સાથે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું સ્થાન વધુ સુરક્ષિત કર્યું છે. આઈપીએલના ઈતિહાસમાં આ પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે જ્યારે પ્લેઓફની રેસમાં આ બંને દિગ્ગજ ટીમો વચ્ચે સીધી ટક્કર હોય અને તેમાંથી કોઈ એક જ આગળ વધી શકે તેમ હોય. મુંબઈ માટે આ હાર આઘાતજનક છે કારણ કે હવે તેમના માટે પ્લેઓફના સમીકરણો અત્યંત જટિલ બની ગયા છે. ચેન્નાઈના ફેન્સ માટે આ ડબલ ખુશીનો પ્રસંગ હતો કારણ કે ગાયકવાડના ફોર્મની સાથે ટીમને એક નવો મેચ વિનર કાર્તિક શર્માના રૂપમાં મળ્યો છે.