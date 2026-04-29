પશ્ચિમ બંગાળ, આસામમાં ભાજપની, જ્યારે કેરલમમાં કોંગ્રેસ સરકારની શક્યતા

નવી દિલ્હીઃ કેરળ, આસમ અને તામિલનાડુ સહિત પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીના એક્ઝિટ પોલ આજે જાહેર થશે. કેરળ, આસમ, તામિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પુડુચેરીની વિધાનસભા ચૂંટણીનાં પરિણામો ચોથી મેએ આવશે.તામિલનાડુની 234, આસમની 126 અને કેરળની 140 બેઠકો પર મતદાન થયું હતું. આ સાથે પશ્ચિમ બંગાળમાં 294 અને પોંડિચેરીમાં 30 બેઠકો પર મતદાન થયું હતું.
એક્ઝિટ પોલ મુજબ આ સાથે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારે રસાકસી જોવા મળશે, જેમાં એક્ઝિટ પોલ મુજબ ભાજપને 146-161 અને TMCને 125-140 સીટો મળવાની શક્યતા છે. રાજ્યની વિધાનસભાની કુલ સીટો 294 છે.
Axis My Indiaના અનુમાન મુજબ આસામમાં ભાજપને 88 થી 100 બેઠકો, જ્યારે કોંગ્રેસને 24-36 બેઠકો તેમજ અન્યને 0 થી 3 બેઠકો મળી શકે છે.
-Matrizeના તારણ મુજબ આસામમાં ભાજપને 85 થી 95 બેઠકો, જ્યારે કોંગ્રેસને 25-32 બેઠકો તેમજ અન્યને 6 થી 12 બેઠકો મળી શકે છે.
કેરળમાં LDF 58-68, UDF 70-80, NDAએને 0-4 અને અન્યને શૂન્ય બેઠક મળશે. કેરળમાં કોંગ્રેસની શક્યતા છે.
આ સાથે આસામમાં ભાજપને 85-95, કોંગ્રેસને 35-32, અને અન્યોને છથી 12 સીટો મળવાની શક્યતા છે. બધા એક્ઝિટ પોલમાં આસમમાં ભાજપ સરકારની શક્યતા છે. આ સાથે તામિલનાડુમાં DMKને 122-132, NDA 87-100, TVK 10-12 અને અન્યને શૂન્ય બેઠક મળશે. તમિલનાડુમાં 23 એપ્રિલે તમામ 234 બેઠકો પર એકસાથે મતદાન થયું હતું. અહીં મુખ્ય મુકાબલો ડીએમકે ગઠબંધન અને એઆઈએડીએમકે ગઠબંધન વચ્ચે છે. તામિલનાડુમાં 85 ટકા મતદાન થયું હતું.
આ સાથે પોંડિચેરીમાં 30 સીટોમાંથી ભાજપને 16થી 20, કોંગ્રેસને 6-8 અને અન્યને 3-7 સીટ મળવાની સંભાવના છે.