ગઠબંધનની મહાબેઠક : ખડગેએ જાહેર કર્યો આગળનો એક્શન પ્લાન

લોકસભા ચૂંટણી બાદ અને તાજેતરના પ્રાદેશિક રાજકીય સમીકરણો વચ્ચે નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી વિપક્ષી ગઠબંધનની હાઈ-લેવલ બેઠક સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થઈ છે. આ મહત્વપૂર્ણ બેઠક બાદ કૉંગ્રેસના અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ મીડિયાને સંબોધિત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ગઠબંધનની આ બેઠક અત્યંત સકારાત્મક રહી છે. વિપક્ષી દળો હવે માત્ર ચૂંટણી પૂરતા મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ દેશના સળગતા જનહિતના મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરવા માટે દર 2 મહિને નિયમિત બેઠકો યોજશે. ખડગેએ જાહેરાત કરી હતી કે ગઠબંધનની આગામી મહાબેઠક 8 ઓગસ્ટના રોજ તેલંગાણાના હૈદરાબાદ શહેરમાં આયોજિત કરવામાં આવશે.
બેઠકમાં 25 પક્ષોની એકતા: ઉદ્ધવ-હેમંત વર્ચ્યુઅલી જોડાયા
મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પક્ષોની હાજરી અંગે મોટો ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે, આ ઇમરજન્સી બેઠકમાં કુલ 25 રાજકીય પક્ષોના નેતાઓએ હાજરી આપી હતી. મહારાષ્ટ્રથી શિવસેના (UBT) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે અને ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન વ્યક્તિગત રીતે દિલ્હી આવી શક્યા ન હોવા છતાં તેઓ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (વર્ચ્યુઅલી) દ્વારા આ બેઠકમાં શરૂઆતથી અંત સુધી જોડાયા હતા અને પોતાના મહત્વના સૂચનો રજૂ કર્યા હતા. આ તમામ 25 પક્ષો દેશના ભવિષ્ય અને લોકશાહી બચાવવા માટે એક થઈને આગળ વધવા માટે સંપૂર્ણ સહમત થયા છે.
જે 5 મુખ્ય મુદ્દાઓ પર બની સર્વસંમતિ
આ બેઠકમાં વિસ્તૃત ચર્ચા-વિચારણા બાદ દેશની જનતા સાથે જોડાયેલા મુખ્ય 5 એજન્ડા ફાઈનલ કરવામાં આવ્યા છે, જેના પર વિપક્ષી ગઠબંધન આરપારની લડાઈ લડશે:
1. ‘વોટ લૂંટ’ અને ચૂંટણી પંચ સામે ચીફ જસ્ટિસને પત્ર:
બેઠકમાં વિશેષ ગહન પુનરીક્ષણ (SIR), મતદાર યાદીમાં કથિત ગેરરીતિઓ, હેરાફેરી અને ચૂંટણીઓની નિષ્પક્ષતા પર ઉઠેલા ગંભીર પ્રશ્નો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. આ લોકશાહી વિરોધી પગલાં અને વોટ લૂંટ વિરુદ્ધ ગઠબંધન તરફથી ભારતના માનનીય મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) ને એક સત્તાવાર પત્ર મોકલવામાં આવશે અને આ પત્ર ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તેમને રૂબરૂ સોંપવામાં આવશે.
2. શિક્ષણ મંત્રીના તાત્કાલિક રાજીનામાની માંગ:
દેશના લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને પ્રભાવિત કરનારા NEET-UG પેપર લીક અને CBSE પરીક્ષાઓમાં થયેલી કથિત ગેરરીતિઓની સ્થિતિને ગંભીર ગણાવીને વિપક્ષે એકસૂરે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી છે. વિપક્ષનો આરોપ છે કે તેમના જ કાર્યકાળમાં દેશના લાખો હોનહાર યુવાનોના ભરોસા અને ભવિષ્ય સાથે વિશ્વાસઘાત થયો છે.
3. આર્થિક સ્થિતિ પર સર્વદલીય બેઠકની માંગ:
દેશની વર્તમાન નબળી આર્થિક સ્થિતિ, સતત વધતી જતી બેરોજગારી, બેલગામ મોંઘવારી, ખેડૂતોની સમસ્યાઓ અને સામાન્ય જનતા સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારે તાત્કાલિક અસરથી તમામ પક્ષોની એક ‘સર્વદલીય બેઠક’ (ઓલ-પાર્ટી મીટિંગ) બોલાવવી જોઈએ તેવી માંગ પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી છે.
4. દર બે મહિને નિયમિત મંથન:
ગઠબંધનની સક્રિયતા જાળવી રાખવા માટે ‘INDIA જનબંધન’ ના તમામ ઘટક પક્ષો દર બે મહિને એકવાર ફરજિયાત બેઠક કરશે, જેથી દેશના સમકાલીન મુદ્દાઓ પર સામૂહિક રણનીતિ બનાવી શકાય. આ કડીમાં આગામી બેઠક 8 ઓગસ્ટે હૈદરાબાદમાં યોજાશે.
5. સંસદના ચોમાસુ સત્રમાં મજબૂત કોર્ડિનેશન:
આગામી સંસદના મોન્સૂન (ચોમાસુ) સત્ર દરમિયાન વિપક્ષી એકતાને વધુ મજબૂત કરવા માટે તમામ પક્ષો વચ્ચે સંસદીય અરસપરસ સમન્વય (કોર્ડિનેશન) ચાલુ રહેશે. આ માટે સત્ર દરમિયાન દરરોજ સવારે વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેની સંસદ સ્થિત ઓફિસમાં તમામ પક્ષોના નેતાઓની એક કોર્ડિનેશન બેઠક યોજાશે, જેમાં દૈનિક રણનીતિ નક્કી કરાશે.