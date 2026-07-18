સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં આવ્યા અન્ના હઝારે

દિલ્હી પોલીસ દ્વારા લદ્દાખના જાણીતા સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકને જંતર-મંતર પરથી સફદરજંગ હોસ્પિટલ લઈ ગયા બાદ હવે આ મામલે દેશના વરિષ્ઠ સામાજિક કાર્યકર્તા અન્ના હઝારે મેદાનમાં આવ્યા છે. અન્ના હઝારેએ કેન્દ્ર સરકારને આ વિવાદ અંગે મૌન તોડવાની અને તુરંત જ વાતચીત શરૂ કરવાની કડક સલાહ આપી છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, સોનમ વાંગચુક છેલ્લા 20 દિવસથી સતત ભૂખ હડતાળ પર બેઠા છે, તેથી સરકારે તેમના સબર (ધીરજ) ની પરીક્ષા લેવી જોઈએ નહીં.
વાતચીતથી જ નીકળશે ઉકેલ: અન્ના હઝારે
જંતર-મંતર પરથી સોનમ વાંગચુકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાના પગલા પર પ્રતિક્રિયા આપતા અન્ના હઝારેએ કહ્યું કે, સરકારે આ ગંભીર મુદ્દા પર લાંબી ચુપકીદી તોડવી જ પડશે. માંગણીઓ સ્વીકારવી હોય તો સ્પષ્ટપણે ‘હા’ કહેવામાં આવે અથવા ન સ્વીકારવી હોય તો ‘ના’ કહેવામાં આવે, પરંતુ બંને પક્ષો વચ્ચે મડાગાંઠ ઉકેલવા માટે સંવાદ થવો ખૂબ જ અનિવાર્ય છે. કોઈપણ જટિલ મુદ્દાનું કાયમી સમાધાન માત્ર સકારાત્મક વાતચીતથી જ શક્ય બને છે. ૨૦ દિવસ સુધી અન્નનો ત્યાગ કરનાર વ્યક્તિના સંયમની કસોટી કરવી બિલકુલ યોગ્ય નથી. સરકારે પોતાનો પક્ષ પણ રાખવો જોઈએ અને સામે પક્ષે આંદોલનકારીઓની વાત પણ નમ્રતાથી સાંભળવી જોઈએ, જેથી કરીને ન્યાયનો રસ્તો સાફ થઈ શકે.
૨૧માં દિવસે તબિયત લથડતા હોસ્પિટલ ખસેડાયા
વાસ્તવમાં, સોનમ વાંગચુક પોતાની વિવિધ માંગણીઓને લઈને દિલ્હીના જંતર-મંતર પર આમરણ ઉપવાસ કરી રહ્યા હતા. શનિવારના રોજ તેમના આ અનશનના 20 દિવસ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા હતા અને આંદોલન 21માં દિવસમાં પ્રવેશી ચૂક્યું હતું. લાંબા સમય સુધી ભોજન ન લેવાના કારણે તેમની શારીરિક સ્થિતિ બગડવા લાગી હતી, જેને પગલે દિલ્હી પોલીસ શનિવારે તેમને સારવાર અર્થે સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ હતી.
હોસ્પિટલના તબીબી અહેવાલ અનુસાર, કઠણ ભોજન ન લેવાના કારણે તેમના શરીરમાં ભારે અશક્તિ (નબળાઈ) આવી ગઈ છે અને શરીરમાં પાણીની અછતના ચિહ્નો પણ જોવા મળ્યા છે. જોકે, હોસ્પિટલમાં દાખલ કરતી વખતે તેઓ સંપૂર્ણપણે હોશમાં હતા અને તેમનું બ્લડ પ્રેશર, પલ્સ રેટ અને ઓક્સિજનનું સ્તર એકદમ સામાન્ય નોંધાયું હતું. હાલમાં મેડિકલ ટીમ દ્વારા તેમની તબિયત પર સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે અને ડોક્ટરો તેમને સારવાર લેવા માટે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.