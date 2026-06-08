વાલીઓ પર મોંઘવારીનો વધુ એક માર, સ્કૂલ વાન-રિક્ષાના ભાડામાં વધારો

અમદાવાદ: શાળાઓ શરૂ થતાં જ વાલીઓ પર નવા પુસ્તકો, સ્કૂલબેગ, યુનિફોર્મ જેવી અનેક વસ્તુઓ ખરીદવાનું ભારણ વધી જાય છે. દરેક વાલીનું બજેટ જૂન મહિનામાં વધી જાય છે. ત્યાં શાળા ખૂલવાના પહેલા જ દિવસે વાલીઓ માટે ચિંતાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. CNG ગેસના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા વધારાને પગલે અમદાવાદ સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશને પણ હથિયાર હેઠા મૂક્યા છે. આજે એસોસિએશનની એક મહત્વની બેઠક મળી હતી, જેમાં સર્વાનુમતે વાહનોના ભાડામાં વધારો કરવાનો મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
વાનના ભાડામાં 200 રૂ., રિક્ષામાં 100 રૂ.નો વધારો
8 જૂનને સોમવારથી તમામ સરકારી, અર્ધ-સરકારી અને ખાનગી શાળા-કોલેજોમાં શૈક્ષણિક વર્ષ 2026-27ના નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત થઈ છે. જેના પગલે સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશને લીધેલા નિર્ણય અંતર્ગત હવેથી સ્કૂલ વાનના માસિક ભાડામાં 200 રૂપિયા અને સ્કૂલ રિક્ષાના ભાડામાં 100 રૂપિયાનો ધરખમ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદ સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશનનો નિર્ણય
અમદાવાદ સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશન અનુસાર, છેલ્લા 2 વર્ષથી ભાડામાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો ન હતો. પરંતુ હાલમાં CNG ગેસના ભાવમાં Rs. 12નો મોટો વધારો થતાં આ નિર્ણય લેવો પડ્યો છે. જૂન 2024માં CNGનો ભાવ Rs. 76.09 હતો, જે જૂન 2026માં વધીને Rs. 88.02 થયો છે. આ ઉપરાંત R.T.O ખર્ચ, વીમો અને સ્પેરપાર્ટ્સની મોંઘવારીને કારણે ભાડામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
નવું માસિક ભાડું
સ્કૂલ રીક્ષાનું નવું ભાડું (Rs.)/માસિક દીઠ
1 કિલોમીટર: Rs. 850
2 કિલોમીટર: Rs. 950
3 કિલોમીટર: Rs. 1050
4 કિલોમીટર: Rs. 1150
5 કિલોમીટર: Rs. 1250
સ્કૂલ વાનનું નવું ભાડું (Rs.)/માસિક દીઠ
1 કિલોમીટર: Rs. 1400
2 કિલોમીટર: Rs. 1600
3 કિલોમીટર: Rs. 1800
4 કિલોમીટર: Rs. 2000
5 કિલોમીટર: Rs. 2200