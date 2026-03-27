ISIS અને અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા 12 શંકાસ્પદોની ધરપકડ

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં અલ-કાયદા ઇન ધ ઇન્ડિયન સબકોન્ટિનેન્ટ (AQIS) અને ઇસ્લામિક સ્ટેટ ઓફ ઇરાક એન્ડ સિરિયા (ISIS) જેવી પ્રતિબંધિત આતંકી સંસ્થાઓ સાથે જોડાણ હોવાના શંકા હેઠળ 12 લોકોની બહુ-રાજ્યીય અભિયાન બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આંધ્ર પ્રદેશ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા સંયુક્ત ઓપરેશન પછી આંધ્ર પ્રદેશના મોહમ્મદ રહમતુલ્લાહ શરીફ, મિર્ઝા સોહેલ બેગ અને મહંમદ દાનિશ, બિહારના શાદમાન દિલખુશ અને અજમાનુલ્લા ખાન, દિલ્હીના રોહિણી વિસ્તારના લકી અહમદ, પશ્ચિમ બંગાળના મીર આસિફ અલી, રાજસ્થાનના ઝિશાન, કર્ણાટકના અબ્દુલ સલામ, મહારાષ્ટ્રના શાહરુખ ખાન અને શિયાજ ઉર રહમાન તેમ જ તેલંગાણાની સૈદા બેગમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ તપાસ મુજબ તમામ લોકોએ એક ગેમિંગ એપ દ્વારા AQIS અને ISISના વિદેશી સંચાલકો સાથે સંપર્ક સાધ્યો હતો અને બાદમાં તેમની સાથે જોડાઈ ગયા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમના ISIS સાથે જોડાયેલા “Benex Com” નામના જૂથ સાથે સંબંધ હતા.
તેમની પર આરોપ છે કે તેમણે સોશિયલ મિડિયા પોસ્ટોમાં ભારતના રાષ્ટ્રીય ધ્વજની જગ્યાએ ISISનો ધ્વજ મૂક્યો હતો. તેમણે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સળગાવ્યો, ISISની પ્રશંસા કરી અને ભારતને ઇસ્લામિક સ્ટેટમાં બદલવાની વકીલાત કરી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ તેમણે રાષ્ટ્રગાનની પણ મજાક ઉડાવી હતી.
આ તપાસમાં વધુમાં જાણવા મળ્યું કે તેઓ એક મહિનાની અંદર તાલીમ લેવા માટે પાકિસ્તાન જવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. તેઓ અન્ય યુવાનોને પણ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં તાલીમ લેવા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યા હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તેઓ કથિત રીતે “ગઝવા-એ-હિંદ” (ભારત સામેના યુદ્ધ)ની વિચારધારા પર કામ કરી રહ્યા હતા અને વિવિધ વિસ્તારોમાં સક્રિય કાર્યકરો સાથે સંકલન કરીને અનેક રાજ્યોમાં પોતાનું નેટવર્ક ફેલાવી ચૂક્યા હતા. તેમણે પોતાને મુજાહિદીન તરીકે રજૂ કરતાં વિડિયો પોસ્ટ કર્યા હતા, અલ-કાયદા પ્રમુખ ઓસામા બિન લાદેનના વિડિયો જોયા હતા અને કટ્ટરપંથી પ્રચાર કરતી વખતે તેમની નકલ પણ કરી હતી.