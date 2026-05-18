ED દ્વારા આપ નેતા દીપક સિંગલાની ધરપકડઃ રૂ. 180 કરોડની બેન્ક છેતરપિંડી મામલો

નવી દિલ્હીઃ AAPના નેતા દીપક સિંગલા પર EDએ મોટી કાર્યવાહી કરતાં તેમની ધરપકડ કરી છે. આ પહેલાં EDએ દિલ્હી અને ગોવા સહિત અનેક સ્થળોએ બે અલગ-અલગ કેસોમાં મોટા પાયે દરોડા પાડ્યા હતા. EDની પ્રથમ કાર્યવાહી AAP નેતા દીપક સિંગલા સામે થઈ હતી. બેંક ફ્રોડ કેસમાં તપાસ એજન્સીએ દિલ્હી અને ગોવામાં તેમનાં સ્થાનો પર તલાશી લીધી હતી. બીજી તરફ, દિલ્હીના સુભાષ નગર સ્થિત ‘બાબાજી ફાઇનાન્સ ગ્રુપ’ સાથે જોડાયેલા રામ સિંહનાં ઠેકાણાંઓ પર પણ ED દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
EDની બે અલગ-અલગ કેસોમાં કાર્યવાહી
‘બાબાજી ફાઇનાન્સ ગ્રુપ’ સામેની આ કાર્યવાહી સામાન્ય લોકો સાથે છેતરપિંડી કરીને અંદાજે 180 કરોડ રૂપિયાનો ગેરવહીવટ અને મની લોન્ડરિંગના આરોપોને લઈને કરવામાં આવી છે. EDએ બે જુદા-જુદા કેસોમાં આ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પ્રથમ કેસમાં દિલ્હી અને ગોવામાં બેંક ફ્રોડ મામલે AAP નેતા દીપક સિંગલાનાં સ્થાનોઓ પર તલાશી લેવામાં આવી હતી. જ્યારે બીજા કેસમાં દિલ્હીના સુભાષનગર સ્થિત બાબાજી ફાઇનાન્સ ગ્રુપના રામ સિંહનાં સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સામાન્ય જનતાથી છેતરપિંડી કરીને આશરે 180 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત અને મની લોન્ડરિંગને મામલે તપાસ ચાલી રહી છે.
VIDEO | Delhi: The Enforcement Directorate (ED) arrests AAP leader Deepak Singla in connection with an alleged money laundering case. Visuals from Singla’s residence.
કોણ છે દીપક સિંગલા?
દીપક સિંગલા આમ આદમી પાર્ટી તરફથી વિશ્વાસ નગર વિધાનસભા બેઠક પરથી ઉમેદવાર રહી ચૂક્યા છે. 2024માં પણ એક તપાસના સંદર્ભમાં EDએ તેમનાં સ્થાનોઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ મામલે તેમની તરફથી તરત કોઈ પ્રતિક્રિયા મળી શકી નહોતી. બીજી એક અલગ તપાસમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ એવા કેસમાં પણ દરોડા પાડ્યા, જેમાં રોકાણને નામે છેતરપિંડી કરીને કેટલાક લોકો પાસેથી અંદાજે 180 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું કહેવાય છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ તપાસ હેઠળ દિલ્હીના સુભાષ નગર સ્થિત ‘બાબાજી ફાઇનાન્સ ગ્રુપ’ સાથે જોડાયેલા રામ સિંહ નામની વ્યક્તિનાં સ્થાનોઓ પર પણ તલાશી લેવામાં આવી છે.