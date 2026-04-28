RSSનાં 100 વર્ષ પર આયોજિત ‘યુવા કુંભ’નો જામિયા મિલિયામાં વિરોધ

 નવી દિલ્હીઃ જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા કેમ્પસમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સાથે કથિત રીતે જોડાયેલા એક કાર્યક્રમ દરમિયાન ડાબેરી વિદ્યાર્થી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ દિલ્હી પોલીસે યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં પોલીસ બંદોબસ્ત તહેનાત કર્યો છે. ડાબેરી વિદ્યાર્થી સંગઠનો SFI અને AISAએ યુનિવર્સિટીમાં RSS સાથે જોડાયેલા કાર્યક્રમ યોજવાના નિર્ણયની ટીકા કરી હતી. પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓએ કાર્યક્રમ રદ કરવાની માગ કરી છે. કોંગ્રેસના વિદ્યાર્થી સંગઠન NSUIએ પણ વિરોધ પ્રદર્શનને સમર્થન આપ્યું છે.

એન્જિનિયરિંગ વિભાગમાં યોજાઈ રહ્યો હતો કાર્યક્રમ

RSSની 100મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ‘યુવા કુંભ’ અંતર્ગત આ કાર્યક્રમ યુનિવર્સિટીના એન્જિનિયરિંગ વિભાગમાં યોજાઈ રહ્યો હતો. જોકે યુનિવર્સિટી પ્રશાસને હજુ સુધી આ મામલે કોઈ સત્તાવાર પ્રતિસાદ આપ્યો નથી. SFIએ આ કાર્યક્રમને મંજૂરી આપવાનું ઉશ્કેરણીજનક ગણાવ્યું અને અલ્પસંખ્યક વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. વિદ્યાર્થી સંગઠને તરત જ કાર્યક્રમની મંજૂરી રદ કરવાની માગ પણ કરી હતી.

RSS કાર્યક્રમ સામે પ્રદર્શન

SFI જામિયાએ X પર અનેક પોસ્ટ કરી. એક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે SFI જામિયા અન્ય વિદ્યાર્થી સંગઠનો સાથે મળીને હાલ RSSના ‘યુવા કુંભ’ કાર્યક્રમ વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમ RSSની શતાબ્દી નિમિત્તે FET ઓડિટોરિયમમાં યોજાવાનો હતો. આ વિરોધને કારણે કાર્યક્રમ હજુ સુધી શરૂ થઈ શક્યો નથી.

