ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કેસરીયો લહેરાયો

ગુજરાતમાં આજે 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ જાહેર થયેલા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોએ રાજ્યના રાજકીય ઇતિહાસમાં એક નવું પ્રકરણ ઉમેર્યું છે. 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયતની મતગણતરીના અંતે ભાજપે ચારેકોર ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. ચૂંટણી પંચના લેટેસ્ટ આંકડા મુજબ, ભાજપે શહેરી વિસ્તારોથી લઈને ગ્રામ્ય સ્તર સુધી વિરોધ પક્ષોનો સફાયો કરી દીધો છે. ગીરસોમનાથની ઉના પાલિકા જેવી જગ્યાએ તમામ 36 બેઠકો જીતીને ભાજપે વિપક્ષનું નામોનિશાન મિટાવી દીધું છે, જ્યારે ગોધરામાં પ્રથમવાર ભાજપે સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે સત્તા મેળવી છે.
નગરપાલિકાઓની સ્થિતિ પર નજર કરીએ તો 84 પાલિકાઓમાં ભાજપે 1676 બેઠકો સાથે જંગી બહુમતી મેળવી છે, જ્યારે કોંગ્રેસ માત્ર 367 બેઠકો પર સીમિત રહી ગઈ છે. જિલ્લા પંચાયતોમાં પણ ભાજપે 701 બેઠકો પર જીત મેળવી કોંગ્રેસને માત્ર 103 બેઠકો પર રોકી દીધી છે. સૌથી વધુ રસાકસી તાલુકા પંચાયતોમાં જોવા મળી હતી, જ્યાં ભાજપે 2943 બેઠકો કબજે કરી છે, જ્યારે કોંગ્રેસ 769 બેઠકો મેળવવામાં સફળ રહી છે. જોકે, આ ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ પણ આદિવાસી અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક પંથકોમાં ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરી છોટાઉદેપુર અને વિસાવદરમાં સત્તા હાંસલ કરી છે.
પરિણામોમાં કેટલાક ચોંકાવનારા ઉલટફેર પણ જોવા મળ્યા છે. આણંદના બોરસદમાં કેબિનેટ મંત્રી રમણ સોલંકીના ગઢમાં ભાજપ બહુમતી મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે, જ્યાં અપક્ષોએ 18 બેઠકો જીતીને સત્તાનું સુકાન પોતાના હાથમાં રાખ્યું છે. બીજી તરફ, બહુચરાજીમાં ભાજપ જીત્યું હોવા છતાં અનામત બેઠકના ઉમેદવારના અભાવે કોંગ્રેસના પ્રમુખ બનશે તેવી વિચિત્ર સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જૂનાગઢ, દાંતા અને સોનગઢ જેવી તાલુકા પંચાયતોમાં ટાઈ પડતા હવે સત્તા માટે ખેંચતાણ જોવા મળી શકે છે. એકંદરે, આ પરિણામોએ સાબિત કર્યું છે કે ગુજરાતમાં ભાજપનો દબદબો યથાવત છે અને કોંગ્રેસ માટે આ અસ્તિત્વની લડાઈ બની ગઈ છે.