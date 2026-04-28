સુભાષ ઘાઈ દિલીપ કુમારને કારણે ‘સૌદાગર’ રદ કરવાના હતા, શા માટે?

દિલીપ કુમાર તેમના સમયના એક મહાન અભિનેતા હતા; કોઈ પણ દિગ્દર્શકે ક્યારેય તેમની સામે કોઈ ફરિયાદ કરી ન હતી. પરંતુ એક વાર, દિગ્દર્શક સુભાષ ઘાઈ દિલીપ કુમારને કારણે તેમની ફિલ્મ ‘સૌદાગર’ રદ કરવા જઈ રહ્યા હતા, પણ શા માટે? એ વાત ખરેખર જાણવા જેવી છે.
દિલીપ કુમારને આજે પણ ફિલ્મ ‘સૌદાગર’ માં તેમના અભિનય માટે યાદ કરવામાં આવે છે. જોકે, જ્યારે શૂટિંગ શરૂ થયું ને ત્રણ દિવસ સુધી તેઓ સેટ પર પહોંચ્યા નહીં. આનાથી હતાશ થઈને દિગ્દર્શક સુભાષ ઘાઈ તેમની ફિલ્મ “સૌદાગર” બંધ કરવાની અણી પર હતા. પ્રખ્યાત પટકથા લેખક કમલેશ પાંડેએ તાજેતરમાં એક ઇન્ટરવ્યુમાં આ વાર્તા શેર કરી હતી.
દિલીપ કુમારે ખરાબ તબિયતનું બહાનું કાઢ્યું. પટકથા લેખક કમલેશ પાંડેએ તાજેતરમાં રવિયા શારદા શોમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે ફિલ્મ “સૌદાગર” નું શૂટિંગ મનાલીમાં શરૂ થયું હતું, પરંતુ દિલીપ કુમાર ત્રણ દિવસ સુધી સેટ પર હાજર નહોતા રહ્યા. આ ઘટનાને યાદ કરતાં કમલેશ પાંડે કહ્યું કે, “આખા યુનિટે ત્રણ દિવસ રાહ જોઈ, પણ દિલીપ કુમાર હાજર રહ્યા નહીં. પહેલા દિવસે તેમણે કહ્યું કે તેમની તબિયત સારી નથી. બીજા દિવસે તેમણે કહ્યું કે સાયરા બાનુની તબિયત સારી નથી.”
આ રીતે દિલીપ કુમાર શૂટિંગ માટે પહોંચ્યા
કમલેશ પાંડે આગળ કહે છે, ત્રીજા દિવસ સુધીમાં, દિલીપ કુમારની ગેરહાજરી સ્પષ્ટપણે પ્રોડક્શન પર અસર કરી રહી હતી. સુભાષ ઘાઈ ચિંતિત થઈ ગયા. તેમણે તેમના ભાઈ અશોક ઘાઈને ફોન કરીને કહ્યું, ‘શૂટિંગ રદ થયું છે. અમે મુંબઈ પાછા જઈ રહ્યા છીએ. બધાની ટિકિટ બુક કરાવો. ‘સૌદાગર’ બનશે નહીં.’ પછી મેં દરમિયાનગીરી કરી અને દિલીપ કુમાર સાથે વાત કરવાનું નક્કી કર્યું. દિલીપ કુમારે મને કહ્યું કે તેમણે ‘દેવદાસ’, ‘સગીના’ અને ‘સંઘર્ષ’ જેવી ફિલ્મોમાં દારૂડિયા પાત્રો ભજવ્યા છે, પરંતુ તે યુવાન હતો. પરંતુ ‘સૌદાગર’માં આવું પાત્ર ભજવવું અશક્ય હતું. તેમણે કોઈક રીતે તેમને ભૂમિકા સ્વીકારવા માટે સમજાવ્યા. બાદમાં, તેમણે મને કહ્યું કે જો તે ઓવરઓક્ટિંગ કરવા લાગે તો તરત જ તેમને ધ્યાન દોરવામાં આવે.
જ્યારે 100 રૂપિયાનો દાવ લગાવવામાં આવ્યો હતો
પટકથા લેખક કમલેશ પાંડેએ ઉમેર્યુ કે, મેં દિલીપ સાહેબ સાથે શરત લગાવી હતી કે જો લોકો કોઈ ચોક્કસ દ્રશ્ય પછી તાળીઓ નહીં પાડે, તો હું તેમને 100 રૂપિયા આપીશ. જો લોકો તાળીઓ પાડશે, તો તેઓ મને 100 રૂપિયા આપશે. જુઓ, મને ક્યારેય 100 રૂપિયા મળ્યા નથી.” એ નોંધવું યોગ્ય છે કે “સૌદાગર” દર્શકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતી.