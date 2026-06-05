કોના મૃત્યુથી દીપિકા ભાંગી પડી હતી? પછી મેન્ટલ હેલ્થ અંગે કરી પહેલ

દીપિકા પાદુકોણ પોતે ડિપ્રેશનથી પીડાતી હતી. તેણીએ આ મુદ્દા વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે. તેણીએ આ નિર્ણય તેના પ્રિયજનના મૃત્યુ પછી લીધો હતો. તાજેતરમાં તેના પિતા પ્રકાશ પાદુકોણે આ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી હતી.
દીપિકા પાદુકોણ ડિપ્રેશન જેવા માનસિક સ્વાસ્થ્યના મુદ્દાઓ પ્રત્યે ખૂબ જ ગંભીર છે. તે લોકોને માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે વાત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. તે પોતે લાંબા સમયથી ડિપ્રેશનનો સામનો કરી રહી છે. તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં દીપિકા પાદુકોણના પિતાએ પણ અભિનેત્રીના માનસિક સ્વાસ્થ્યના મુદ્દાઓ વિશે વાત કરી હતી અને ડિપ્રેશન વિશે જાગૃતિ લાવવાની તેમની પહેલની પ્રશંસા કરી હતી.
દીપિકા પાદુકોણના પિતાએ તેણીને સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો
રોડ્રિગો કેનેલાસના શો “ધ સમથિંગ બિગર શો” માં દીપિકા પાદુકોણના પિતા પ્રકાશ પાદુકોણે દીપિકાના માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ વિશે ચર્ચા કરી. તેમણે સમજાવ્યું કે જ્યારે તેમની પુત્રીએ તેના માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંઘર્ષો વિશે ખુલીને વાત કરવાનો નિર્ણય લીધો, ત્યારે તેમણે અને તેમની પત્ની ઉજ્જલા પાદુકોણએ તેણીને સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો.
પ્રકાશ પાદુકોણે કહ્યું,”જો તે બીજાઓને મદદ કરવાનું હતું, તો અમને તેમાં કોઈ સમસ્યા નહોતી, કારણ કે દીપિકા લોકોને મદદ કરવાની સ્થિતિમાં હતી. મને લાગે છે કે તેણી આ સમજી ગઈ હતી, તેથી જ તેણી આગળ આવી અને તેના (ડિપ્રેશન) વિશે વાત કરી.”
મિત્રના મૃત્યુ પછી એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો
પ્રકાશ પાદુકોણે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે દીપિકાએ ડિપ્રેશન વિશે વાત કરવાનો નિર્ણય એક મિત્રના મૃત્યુ પછી લીધો હતો. તે ઇન્ટરવ્યુમાં કહે છે, “દીપિકાના એક મિત્રનું અવસાન થયું, અને તે સમયે દીપિકાએ માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે કંઈક કરવાનું નક્કી કર્યું. તે સમયે દીપિકાએ તેના પાયા વિશે વિચારવાનું શરૂ કર્યું.”
એ નોંધનીય છે કે દીપિકા માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃતિ ફેલાવે છે.
દીપિકા પાદુકોણ આ ફિલ્મોમાં જોવા મળશે
કારકિર્દીની વાત કરીએ તો દીપિકા પાદુકોણ શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ “કિંગ” માં જોવા મળશે. તે દક્ષિણના સુપરસ્ટાર અલ્લુ અર્જુનની ફિલ્મ “રાકા” માં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહી છે. અંગત મોરચે દીપિકા પાદુકોણ બીજી વખત ગર્ભવતી છે.