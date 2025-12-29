અમે આસામ જ નહીં, પરંતુ તમામ બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોની ઓળખ કરીશું: શાહ

બોરદુવા: ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે આરોપ લગાવ્યો હતો કે કોંગ્રેસ આસામના લોકો, તેમની સંસ્કૃતિ, જમીન અને ઓળખ માટે ખતરો બનતા બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને પોતાનો વોટબેંક માને છે. અહીં એક જનસભાને સંબોધતાં શાહે કહ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર માત્ર આસામમાં જ નહીં, પરંતુ દેશમાં પાડોશી દેશમાંથી આવેલા તમામ ગેરકાયદે પ્રવાસીઓની ઓળખ કરશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ માત્ર ‘આસમી લોકોની સાંસ્કૃતિક ઓળખની સુરક્ષા’ જ નહીં, પરંતુ રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે.
ગૃહ મંત્રી શાહે સોમવારે વૈષ્ણવ સંત શ્રીમંત શંકરદેવના જન્મસ્થળ બટદ્રવા થાનનું 227 કરોડ રૂપિયાની કિંમતથી પુનર્નિર્માણ બાદ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. અહીં લોકોને સંબોધતાં તેમણે જણાવ્યું કે આસામમાં હિમંત બિશ્વ શર્મા સરકારે બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોના કબજામાંથી એક લાખ વીઘા કરતાં વધુ જમીન મુક્ત કરાવી છે.
VIDEO | Assam: Addressing a public rally in Nagaon, Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) says, “We will identify all Bangladeshi infiltrators not only in Assam but across the rest of India.”#AmitShah #Assam #Infiltration
(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/CmtfGN5IEt
— Press Trust of India (@PTI_News) December 29, 2025
