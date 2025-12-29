ભારતની તાકાત વધશે, રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ માટે ₹79,000 કરોડ મંજૂર

આજે રાજધાની દિલ્હીમાં DAC ની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, CDS અને ત્રણેય સેવાના વડાઓ સાથે હાજર રહ્યા હતા. સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, ત્રણેય સેવાઓ માટે શસ્ત્રો અને અન્ય સાધનો માટે આશરે ₹79,000 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. સૈન્ય પર આ મોટી રકમ ખર્ચવાનો મંત્રાલયનો એકમાત્ર હેતુ ત્રણેય સેવાઓની તાકાત વધારવાનો અને શક્ય તેટલી અન્ય ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવવાનો છે.
આ બેઠકનું મુખ્ય ધ્યાન આગામી પેઢીના એરબોર્ન અર્લી વોર્નિંગ અને કંટ્રોલ સિસ્ટમ પર હતું. વધુમાં, એમ્બ્રેર-આધારિત AEW&C સિસ્ટમ અને ભારતની સ્વદેશી NETRA AEW સિસ્ટમ પર ચર્ચા પણ એજન્ડામાં હતી. એ નોંધવું જોઈએ કે તેમની ક્ષમતાઓ, જેમ કે ફ્લાઇંગ પેટ્રોલિંગ, સર્વેલન્સ અને સેના સાથે કમાન્ડ અને નિયંત્રણનું સંકલન કેવી રીતે કરવું, તેના પર પણ ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
કાર્યવાહી વધારવા માટે હવાઈ દેખરેખ, કમાન્ડ અને નિયંત્રણ મહત્વપૂર્ણ છે. નવી પેઢીના શસ્ત્રો અને મિસાઇલોના અપગ્રેડેશનની સાથે, અન્ય દેશોમાં સ્વદેશી શસ્ત્રોના વેચાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રાજકીય વિકાસ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. આત્મનિર્ભર ભારતમાં ઉત્પાદિત શસ્ત્રોની ખરીદી પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
બેઠકમાં એવી પણ ચર્ચા થઈ હતી કે જો ત્રણેય સશસ્ત્ર દળો મેક ઇન ઇન્ડિયા શસ્ત્રોનો વધુ ઉપયોગ કરશે, તો સ્વદેશી શસ્ત્રોના વિદેશી ખરીદદારોની સંખ્યામાં વધારો થશે. સેનાના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, NETRA AEW જેવી સ્વદેશી પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ માત્ર સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદનમાં વધારો કરશે નહીં પરંતુ રોજગારની વધુ તકો પણ ઉભી કરશે. 2025 માં DAC ની આ ચોથી બેઠક છે.
પહેલી બેઠક માર્ચ 2025 માં યોજાઈ હતી, જેમાં ₹54,000 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
બીજી બેઠક જુલાઈ 2025 માં યોજાઈ હતી, જેમાં ₹1.5 ટ્રિલિયન મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
ત્રીજી બેઠક ઓક્ટોબર 2025 માં યોજાઈ હતી, જેમાં ₹79,000 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
ડિસેમ્બર 2025 માં યોજાયેલી ચોથી બેઠકમાં ₹8,000 કરોડની સંરક્ષણ ખરીદીને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. એ નોંધવું જોઈએ કે 2025 ના અંત પહેલા, અનેક ટેન્ક અને મિસાઇલોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેમાં આગામી પેઢીના T90 ટેન્કનો વિકાસ અને MI-17 હેલિકોપ્ટરના આધુનિક અપગ્રેડનો સમાવેશ થાય છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને MRSAM અને Astra Mark-II મિસાઇલોની ખરીદીને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. વધુમાં, Loitering Munitions ની ખરીદીને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.