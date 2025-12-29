બાંગ્લાદેશમાં ઉગ્રવાદીઓએ વધુ એક હિન્દુના ઘરને બાળી નાખ્યું

બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર હુમલાઓ સતત ચાલુ છે. લઘુમતીઓને સતત નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. દરમિયાન, પીરોજપુર જિલ્લાના ડુમરિયા ગામમાં, ઉગ્રવાદીઓએ હિન્દુ પરિવારોના ઘરોને આગ લગાવી દીધી. આ ઘટના 27 ડિસેમ્બરના રોજ બની હોવાનું કહેવાય છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે હુમલાખોરોએ પલાશ કાંતિ સાહાને ઘરની અંદર બંધ કરી દીધો હતો અને તેને જીવતો સળગાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એક દિવસ અગાઉ, પશ્ચિમ ડુમરિયાતલા ગામમાં પણ બે પરિવારોના પાંચ ઘરોને બાળી નાખવામાં આવ્યા હતા.
એક રૂમમાં કપડાં ભરીને આગ લગાવવામાં આવી હતી
ન્યૂઝ18ના અહેવાલ મુજબ, કથિત રીતે ઉગ્રવાદીઓએ કપડાં ભરેલા રૂમમાં આગ લગાવી દીધી હતી, જેના કારણે આગ ઝડપથી આખા ઘરમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ઘર પલાશ કાંતિ સાહા, શિવ સાહા, દીપક સાહા, શ્યામલેંદુ સાહા અને અશોક સાહાનું હતું. આ ઘટનામાં, ફર્નિચર, રોકડ, જમીનના દસ્તાવેજો, શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ કાગળો સહિત ઘરની બધી વસ્તુઓ બળીને રાખ થઈ ગઈ હતી.
શું યુનુસ ફક્ત વાંસળી વગાડે છે?
આ ઘટના બાદ, બાંગ્લાદેશી લેખિકા તસ્લીમા નસરીને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે હિન્દુ વિરોધી જેહાદીઓએ પીરોજપુરના ડુમરીટોલા ગામમાં સાહા પરિવારના ઘરના પાંચ રૂમ સળગાવી દીધા. તેમણે કહ્યું કે હુમલાખોરોએ વહેલી સવારે જ્યારે બધા સૂતા હતા ત્યારે આગ લગાવી દીધી. તેમણે આગળ લખ્યું કે જેહાદીઓએ ચટ્ટોગ્રામના રાઓજનમાં પણ વહેલી સવારે હિન્દુ ઘરોમાં આગ લગાવી દીધી હતી. શું દેશના બીજા બધા હિન્દુ ઘરોને આ રીતે બાળી નાખવામાં આવશે? તેઓ હિન્દુઓને જીવતા સળગાવવા માંગે છે; તેથી જ તેઓ સૂતા સમયે આગ લગાવે છે. શું યુનુસ ફક્ત વાંસળી વગાડે છે?
ગયા અઠવાડિયે, દક્ષિણપૂર્વ બંદર શહેર ચટ્ટોગ્રામ નજીક અજાણ્યા હુમલાખોરોએ એક હિન્દુ પરિવારના ઘરમાં આગ લગાવી દીધી. પરિવારના સભ્યોએ કહ્યું કે તેઓ વહેલી સવારે આગની ગરમીથી જાગી ગયા હતા, પરંતુ શરૂઆતમાં અંદર ફસાઈ ગયા હતા કારણ કે દરવાજા બહારથી બંધ હતા. બંને પરિવારના આઠ સભ્યો ટીન શીટ અને વાંસની વાડ કાપીને ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યા, પરંતુ તેમનો બધો સામાન બળીને રાખ થઈ ગયો અને તેમના પાલતુ પ્રાણીઓ માર્યા ગયા.