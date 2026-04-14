TCS નાસિક કેસ: ધર્માંતરણના આરોપોમાં સાતની ધરપકડ

નાસિકઃ TCSની નાસિક ઓફિસમાં કર્મચારીઓ પર યૌન શોષણ અને જબરદસ્તી ધર્માંતરણ જેવા ગંભીર આરોપો લાગ્યા છે. ફેબ્રુઆરીમાં મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં એક સ્થાનિક રાજકીય પક્ષના કાર્યકરે નાસિક શહેર પોલીસનો સંપર્ક કરીને ફરિયાદ કરી હતી કે TCSના BPO યુનિટમાં કામ કરતી 20 વર્ષની હિંદુ યુવતી રમજાન દરમિયાન રોજા રાખી રહી હતી. આ મામલે તપાસ કરતા યૌન શોષણ અને ધર્માંતરણ સંબંધિત અનેક આરોપો સામે આવ્યા હતા. સોમવારે ટાટા સન્સના અધ્યક્ષ એન. ચંદ્રશેખરનએ જણાવ્યું હતું કે આ ઘટનાની તપાસ ચાલી રહી છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ કાર્યકરે તેમને જણાવ્યું હતું કે યુવતીને તેના કાર્યસ્થળે ઇસ્લામની શિક્ષાઓ અનુસરવા માટે પ્રભાવિત કરવામાં આવી હતી. જોકે પોલીસે એ ખુલાસો કર્યો નથી કે કાર્યકર કયા પક્ષ સાથે જોડાયેલા હતા. જ્યારે પોલીસે યુવતીના પરિવારનો સંપર્ક કર્યો ત્યારે તેનાં માતા-પિતાએ જણાવ્યું હતું કે યુવતીએ રોજા રાખવા અને ઇસ્લામિક રીતરિવાજો અપનાવવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે તેમણે તેને કામ પર જવા રોકી હતી. તપાસ માટે નિયુક્ત ટીમના એક અધિકારીએ નામ ન જાહેર કરવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે ત્યાર બાદ 147 કર્મચારીઓ ધરાવતા BPOમાં ચાલી રહેલી પ્રવૃત્તિઓની તપાસ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અમે કેટલાક કોન્સ્ટેબલોને ત્યાં હાઉસકીપિંગ સ્ટાફ તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા, જેથી તેઓ ત્યાંની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખી શકે. અમારા લોકો ત્યાં બે સપ્તાહ સુધી કામ કર્યા પછી અમને લાગ્યું કે તેમની તપાસ પરથી કાર્યવાહી કરવા પૂરતા પુરાવા મળી ગયા છે.
TCS કેસ: આ મુદ્દાઓમાં FIR નોંધાઈ
અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રોજા રાખતી યુવતીના મામલે અમે બળાત્કારના આરોપ હેઠળ પહેલી FIR નોંધાવી હતી. તે ધરપકડ કરાયેલા આરોપી દાનિશ શેખ સાથે સંબંધમાં હતી, જેણે પોતાનાં લગ્ન થયાં હોવાની વાત છુપાવી હતી. FIR નોંધાયા પહેલાં ફેબ્રુઆરીમાં દાનિશની પત્નીએ યુવતીને મેસેજ કરીને અને પછી ફોન પર જણાવ્યું હતું કે તે લગ્નિત છે અને તેનાં બે બાળકો છે. અધિકારીએ કહ્યું હતું કે બળાત્કારનો કેસ એ કારણે નોંધાયો કે તેણે લગ્નનું વચન આપી યુવતી સાથે યૌન સંબંધ બનાવ્યા હતા. એ સાથે-સાથે યુવતીને પોતાનો ધર્મ અપનાવવા પ્રભાવિત કરવાનો આરોપ હોવાથી ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવાની કલમ પણ ઉમેરાઈ હતી.
આ કેસમાં વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT)નું નેતૃત્વ કરી રહેલા ACP (ક્રાઇમ) સંદીપ મિટકે જણાવ્યું કે તેમણે સૌથી પહેલા દાનિશ અને તેના મિત્ર તૌસીફ અત્તારને યુવતી સાથે યૌન સંબંધ બનાવવા દબાણ કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી છે.