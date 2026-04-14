CM મમતાને આંચકોઃ EDએ I-PACના ડિરેક્ટર વિનેશ ચંદેલની કરી ધરપકડ

કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી પહેલાં મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનર્જીને મોટો આંચકો લાગ્યો છે. EDએ પોલિટિકલ કન્સલ્ટન્સી ફર્મ ઇન્ડિયન પોલિટિકલ એક્શન કમિટી (I-PAC)ના ડિરેક્ટર અને કો-ફાઉન્ડર વિનેશ ચંદેલને કથિત કોલસા કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ચંદેલને દિલ્હીમાં મની લોન્ડરિંગ પ્રતિબંધ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે.
દિલ્હીમાં ચંદેલનાં સ્થાનોઓ સિવાય, બેંગલુરુમાં I-PAC ના અન્ય સહ-સ્થાપક અને ડિરેક્ટર ઋષિ રાજ સિંહના પરિસર અને મુંબઈમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના પૂર્વ સંચાર પ્રભારી વિજય નાયરનાં સ્થાનો પર બીજી એપ્રિલે EDએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ મામલે કાર્યવાહી કરતાં EDએ 8 જાન્યુઆરીએ I-PAC ની ઓફિસ અને તેના સ્થાપકોમાંના એક પ્રતીક જૈનના કોલકાતા સ્થિત નિવાસ પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા.
આ મામલે ત્યારે વિવાદ ઊભો થયો હતો જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળનાં મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનર્જી રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયાં હતાં. એ સમયે આક્ષેપ થયો હતો કે મુખ્ય મંત્રી તપાસ એજન્સીની કાર્યવાહી દરમિયાન કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ફાઇલો સાથે ત્યાંથી નીકળી ગયાં હતાં. ચંદેલ કંપનીના સ્ટ્રેટેજિક ઓપરેશન્સ સાથે-સાથે પશ્ચિમ બંગાળમાં TMCના ચૂંટણી અભિયાનના સંચાલનમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હતા.
શો છે આખો મામલો?
ED નો આ કેસ નવેમ્બર 2020માં CB) દ્વારા નોંધાયેલી FIR પર આધારિત છે. તેમાં પશ્ચિમ બંગાળના આસનસોલ અને આસપાસના વિસ્તારો -ખાસ કરીને કુનુસ્તોરિયા અને કજોરા વિસ્તારોમાં ઇસ્ટર્ન કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત ખાણોમાંથી કરોડો રૂપિયાના કથિત કોલસા ચોરી કૌભાંડના આરોપો છે. EDના નિવેદન મુજબ આ કથિત કોલસા તસ્કરી સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલા એક ‘હવાલા’ ઓપરેટરે I-PAC ની રજિસ્ટર્ડ યુનિટ ઇન્ડિયન PAC કન્સલ્ટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ માટે કરોડો રૂપિયાની લેવડદેવડમાં મદદ કરી હતી.
10 દિવસની ED કસ્ટડી
અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીની વિશેષ અદાલતે I-PAC ના સહ-સ્થાપક અને ડિરેક્ટર વિનેશ ચંદેલને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED દ્વારા ધરપકડ કર્યા બાદ 10 દિવસની ED કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે.