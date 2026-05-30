અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, દાહોદ, પંચમહાલ જિલ્લામાં ભારે પવન સાથે વરસાદ

ગાંધીનગર: અનેક જિલ્લાઓમાં વહેલી સવારથી જ વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર પલટો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કાળઝાળ ગરમી અને ઉકળાટનો સામનો કરી રહેલા લોકોને વરસાદી માહોલ વચ્ચે રાહતનો અનુભવ થયો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પગલે આજે વહેલી સવારથી જ અરવલ્લી તેમજ મહીસાગર જિલ્લામાં કાળાડિબાંગ વાદળો સાથે વરસાદ ખાબક્યો હતો. લાંબા સમયના બફારા બાદ મેઘરાજાની એન્ટ્રી થતાં જ તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો અને લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી હતી.
અરવલ્લી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ!
અરવલ્લી જિલ્લામાં વહેલી સવારથી જ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, મોડાસા, માલપુર અને ભિલોડા તાલુકા સહિત પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી પંથકમાં પણ વહેલી સવારથી વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. ગ્રામ્ય વિસ્તારોની વાત કરીએ તો માલપુર નગર ઉપરાંત ભિલોડાના વાશેરાકંપા અને સુનોખ તેમજ મોડાસાના ઇસરોલ, જીતપુર અને જીવણપુર પંથકમાં પણ વરસાદ નોંધાયો હતો. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઉત્તર ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં પારો સતત ઊંચો રહેતો હતો અને લોકો અસહ્ય ઉકળાટથી તોબા પોકારી ઉઠ્યા હતા, ત્યારે આ વરસાદે લોકોને મોટી શાતા આપી છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી!
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વહેલી સવારે મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી હતી. હિંમતનગર તાલુકાના કાકોલકંપા, પીપળીકંપા, બળવંતપુરા કંપા, હડિયોલ, મહેતાપુરા અને લાલપુર સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ નોંધાયો હતો. વરસાદના કારણે અનેક માર્ગો પર પાણી ફરી વળ્યા હતા અને લાંબા સમયથી ગરમીથી ત્રસ્ત લોકોને રાહત મળી હતી.
દાહોદમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ
દાહોદ જિલ્લામાં પણ સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું. દાહોદ, ઝાલોદ, લીમડી, ફતેપુરા અને સંજેલી સહિતના વિસ્તારોમાં હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો. દાહોદ અને સંજેલી પંથકમાં પવન સાથે વરસાદ શરૂ થતાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. ઠંડા પવનોના કારણે લોકો ગરમીમાંથી આંશિક મુક્તિનો અનુભવ કરી રહ્યા છે.
પંચમહાલ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ
પંચમહાલમાં પણ વરસાદી માલ જોવા મળ્યો હતો. મોરવા હડફના મોરા વિસ્તાર સહિતના વિસ્તારોમાં ધીમીધારે વરસાદ વરસતા ચોમાસા પૂર્વે જ વરસાદની શરૂઆતનો અહેસાસ થયો હતો. વરસાદી ઝાપટાંથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી અને લોકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો.