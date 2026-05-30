મુકેશ અંબાણી ભારતીય ઇતિહાસનો સૌથી મોટો IPO લોન્ચ કરશે

જિયો પ્લેટફોર્મ્સનો IPO 30,000 કરોડ રૂપિયાથી લઈને 37,500 કરોડ રૂપિયા સુધીનો હોઈ શકે છે.
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના જિયો પ્લેટફોર્મ્સ(Jio Platforms)નો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) ભારતીય ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો બનવાનો છે. નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે જિયો પ્લેટફોર્મ્સનો IPO (Jio Platforms IPO) અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હોઈ શકે છે, જેનું મૂલ્યાંકન $130 બિલિયનથી $180 બિલિયનની વચ્ચે છે. આ IPO આવતા મહિને જૂનમાં લોન્ચ થવાની ધારણા છે. જોકે, આ IPOની લોન્ચ તારીખ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી નથી. જોકે, એવું માનવામાં આવે છે કે કંપની ટૂંક સમયમાં તેની જાહેરાત કરી શકે છે.
Jio પ્લેટફોર્મ્સનો IPO રૂપિયા 37,500 કરોડ સુધીનો હોઈ શકે છે
Jio પ્લેટફોર્મ્સનો IPO રૂપિયા 30,000 કરોડથી રૂપિયા 37,500 કરોડ સુધીનો હોઈ શકે છે. Hyundai Motor India એ 2024 માં રૂ.27,870 કરોડનો IPO લોન્ચ કર્યો હતો. રિલાયન્સની વાર્ષિક સામાન્ય સભા 2025 માં, મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે Jioનો IPO 2026 ના પહેલા ભાગમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. ગુરુવારે જાહેર કરાયેલ રિલાયન્સના વાર્ષિક અહેવાલમાં, અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે કંપની Jio પ્લેટફોર્મ્સના સંસ્થાકીય માળખાને મજબૂત કરવા, પારદર્શિતા વધારવા અને તેને વૈશ્વિક ટેકનોલોજી લીડર તરીકે સ્થાન આપવા માટે પગલાં લઈ રહી છે.
મુકેશ અંબાણીએ IPO વિશે શું કહ્યું
મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું,”અમે ટકાઉ મૂલ્ય નિર્માણના સિદ્ધાંતને જાળવી રાખીને, હિસ્સેદારોની ભાગીદારી વધારવા અને Jioના લાંબા ગાળાના વિકાસને ટેકો આપતા વ્યૂહાત્મક વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરવાનું ચાલુ રાખીશું” રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું છે કે તેમના IPO માટે જાહેર કરાયેલ સમયમર્યાદા નજીક આવતાં Jio પ્લેટફોર્મ્સમાં હિસ્સેદારોની વ્યાપક ભાગીદારી માટે વિવિધ વિકલ્પો પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે.
જિયો પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડમાં મેગા અને ગુગલ પણ હિસ્સો ધરાવે છે
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જિયો પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડમાં 66.43 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. વૈશ્વિક દિગ્ગજ કંપનીઓ મેટા અને ગુગલ પણ આ રિલાયન્સ કંપનીમાં હિસ્સો ધરાવે છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં જિયો પ્લેટફોર્મ્સનો ચોખ્ખો નફો 15 ટકા વધીને 30,053 કરોડ રૂપયા થયો છે, જે એક વર્ષ અગાઉ 26,120 કરોડ રૂપિયા હતો. આ જ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીની ઓપરેટિંગ આવક 14.5 ટકા વધીને રૂપિયા 1,46,885 કરોડ થઈ છે.