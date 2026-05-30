IPL ફાઇનલનો ક્રેઝ: હવાઈ ભાડાં, હોટેલ બુકિંગમાં પણ ભારે ઉછાળો

અમદાવાદઃ દેશના સૌથી મોટા ક્રિકેટ મહોત્સવનો ખિતાબી મુકાબલો રવિવારે રમાવાનો છે. ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની ફાઇનલમાં ગત ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે પોતાનો ખિતાબ બચાવવા મેદાનમાં ઉતરશે. એ દરમિયાન ઓનલાઈન ટ્રાવેલ પ્લેટફોર્મ્સ પર મેચ સ્થળની આસપાસની હોટેલો અને અમદાવાદ માટેની ફ્લાઇટ બુકિંગમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. બીજી તરફ, દેશભરના રેસ્ટોરાં પણ વિવિધ ઓફર્સ, ડિસ્કાઉન્ટ્સ અને લાઈવ સ્ક્રીનિંગ દ્વારા ક્રિકેટપ્રેમીઓને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ઈઝમાયટ્રિપના સહ-સ્થાપક અને સીઈઓ રિકાંત પિટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે અમારા પ્લેટફોર્મ પર ફ્લાઇટ સર્ચ અને છેલ્લી ક્ષણની હોટેલ બુકિંગમાં સામાન્ય વીકએન્ડની સરખામણીએ દ્વિઅંકની વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે. ઓનલાઈન ટ્રાવેલ પ્લેટફોર્મ યાત્રા પર અમદાવાદ માટે દિલ્હી-એનસીઆર, મુંબઈ, બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ, હૈદરાબાદ, પુણે અને કોલકાતા સહિતનાં શહેરોમાંથી ભારે પ્રમાણમાં પૂછપરછ થઈ રહી છે. યાત્રા ઓનલાઈન લિમિટેડના ફ્લાઇટ અને હોટેલ બિઝનેસના ઉપપ્રમુખ ભારત મલિકના જણાવ્યા અનુસાર IPL ફાઇનલને કારણે હોટેલ બુકિંગમાં જોરદાર વધારો થયો છે. કુલ બુકિંગ મૂલ્યમાં પણ નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. લોકો પ્રીમિયમ કેટેગરીની હોટેલો અને વધુ મૂલ્યવાળી રહેવાની વ્યવસ્થાઓ પસંદ કરી રહ્યા છે.
ફેડરેશન ઓફ એસોસિયેશન્સ ઇન ઇન્ડિયન ટુરિઝમ એન્ડ હોસ્પિટાલિટી (FAITH)ના મહાસચિવ રાજીવ મહેરાના જણાવ્યાનુસાર મુંબઈ-અમદાવાદ હવાઈ ભાડું સામાન્ય રીતે રૂ. 3000થી રૂ. 5000 વચ્ચે રહેતું હતું, જે હવે વધીને રૂ. 13,000 થી રૂ. 15,000 સુધી પહોંચી ગયું છે. જ્યારે દિલ્હી-અમદાવાદ રૂટ પરનું ભાડું રૂ. 4000-5000માંથી વધીને લગભગ રૂ. 14,000 થઈ ગયું છે. તેમણે ઉમેર્યું કે સ્ટાર કેટેગરીની હોટેલોના દરોમાં 30થી 40 ટકા સુધીનો વધારો નોંધાયો છે.
અમદાવાદ આવનારા ઘણા લોકો માટે આ વીકએન્ડ હવે એક નાનકડા વેકેશનમાં ફેરવાઈ રહ્યો છે. રિકાંત પિટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે લોકોમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, ગીર, ઉદયપુર સર્કિટ અને ગુજરાતનાં સાંસ્કૃતિક સ્થળોની મુલાકાત લેવાની પણ વધતો રસ જોવા મળી રહ્યો છે. FAITHના રાજીવ મહેરાનું માનવું છે કે ઉનાળાની રજાઓના સીઝનને કારણે આ IPL ફાઇનલ અનેક લોકો માટે એક ટૂંકી મનોરંજન યાત્રામાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે.