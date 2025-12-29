તુર્કીમાં ઇસ્લામિક સ્ટેટ વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી, 6 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા

ઉત્તરપશ્ચિમ તુર્કીમાં આતંકવાદી સંગઠન ISIL વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહીમાં છ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા. આ કાર્યવાહી દરમિયાન ત્રણ પોલીસકર્મીઓએ પણ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા. તુર્કીના ગૃહ મંત્રાલયે આ વાતની પુષ્ટિ કરી. ગૃહમંત્રી અલી યેરલિકાયાએ જણાવ્યું કે સુરક્ષા દળોએ એક જ રાતમાં દેશભરના 13 પ્રાંતોમાં ISILના ઠેકાણાઓ પર કુલ 108 દરોડા પાડ્યા.

આ દરોડાઓમાં સૌથી ગંભીર દરોડા ઇસ્તંબુલની દક્ષિણમાં રહેણાંક વિસ્તાર, યાલોવા પ્રાંતના એલમાલિક ગામમાં પડ્યા. પોલીસે સોમવારે સવારે 2 વાગ્યાની આસપાસ એક ઘરમાં દરોડો પાડ્યો. પોલીસ પ્રવેશતાની સાથે જ ISIL આતંકવાદીઓએ ગોળીબાર કર્યો, જેના કારણે ભીષણ ગોળીબાર થયો. એન્કાઉન્ટરમાં ISILના છ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા, અને ત્રણ પોલીસ અધિકારીઓ શહીદ થયા. આઠ પોલીસકર્મી અને એક નાઇટ વોચમેન પણ ઘાયલ થયા.

ISIS પર કડક કાર્યવાહીનું કારણ?

તુર્કીમાં રજાઓની મોસમ દરમિયાન આતંકવાદી ધમકીના જવાબમાં, સુરક્ષા એજન્સીઓએ ISILના સ્લીપર સેલ સામે કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બનાવી છે. ગુરુવારે અગાઉ, દેશભરમાં 124 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેના પરિણામે 115 શંકાસ્પદ ISIL સમર્થકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે કેટલાક આતંકવાદીઓ રજાઓ દરમિયાન તુર્કીમાં હુમલાઓનું આયોજન કરી રહ્યા હતા, ખાસ કરીને બિન-મુસ્લિમ સમુદાયોને નિશાન બનાવી રહ્યા હતા.

અમેરિકાએ ISIL સામે પણ હુમલા શરૂ કર્યા હતા

આ દરમિયાન, અમેરિકાએ સીરિયામાં ISIL સામે મોટા લશ્કરી હુમલા પણ શરૂ કર્યા છે. અમેરિકન સૈન્યએ મધ્ય અને ઉત્તરપૂર્વીય સીરિયામાં 70 થી વધુ ISIL સ્થળોને નિશાન બનાવ્યા હતા. આ હુમલાઓ સીરિયન શહેર પાલમિરામાં બે અમેરિકન સૈનિકો અને એક દુભાષિયાના મોતની ઘટના બાદ થયા હતા. તુર્કી સીરિયા સાથે લાંબી સરહદ ધરાવે છે, અને ઘણા વર્ષોથી ISIL સામે જોરદાર ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યું છે. તુર્કી કહે છે કે 2019 માં ઇરાક અને સીરિયામાં ISIL ની હાર પછી, તેના ઘણા આતંકવાદીઓ છુપાઈને તુર્કી ભાગી ગયા હતા. માર્ચમાં અગાઉના ઓપરેશનમાં બે અઠવાડિયામાં 47 પ્રાંતોમાં લગભગ 300 શંકાસ્પદ ISIL સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

