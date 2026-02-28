ઇરાને એકસાથે આઠ દેશો પર કર્યો હુમલો

તહેરાન: ઇરાન પર થયેલા હુમલાની જ્વાળાઓમાં હવે આખું મધ્ય-પૂર્વ સળગી રહ્યું છે. ઇઝરાયલ અને અમેરિકાના ‘ઓપરેશન રોરિંગ લાયન’ના જવાબમાં ઇરાને એ પગલું ભર્યું છે, જેને કારણે વિશ્વમાં ચિંતા ફેલાઈ ગઈ છે. ઇરાને હવે આ યુદ્ધની આગ આખા ખાડી ક્ષેત્રમાં ફેલાવી દીધી છે. અહેવાલો અનુસાર ઇરાને પાડોશી દેશો UAE અને બહેરીન પર પણ મિસાઇલ હુમલા કર્યા છે. આ હુમલો સીધો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તે પ્રતિષ્ઠા પર પ્રહાર તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં તેમણે ખાડી દેશોને સુરક્ષાની ખાતરી આપી હતી. હવે આ લડાઈ માત્ર બે દેશો વચ્ચેની નથી રહી, પરંતુ આખા મધ્ય-પૂર્વને ભસ્મિભૂત કરી શકે તેવા મહાયુદ્ધમાં ફેરવાઈ રહી છે.
ટ્રમ્પની પ્રતિષ્ઠા પર ઇરાનનો મોટો પ્રહાર
UAE, બહેરીન, કુવૈત, કતાર, ઓમાન, સાઉદી અરેબિયા, જોર્ડન અને ઇરાકમાં અમેરિકાના મોટા સૈન્ય ઠેકાણાં છે. ઇરાને પહેલેથી જ ચેતવણી આપી હતી કે જો તેની જમીન પર હુમલો થશે, તો તે એ દેશોને પણ નહીં છોડે જેમણે અમેરિકાને પોતાના દેશમાં સૈન્ય મથકો આપ્યાં છે. દુબઈ અને મનામા (બહેરિન)ના બાહ્ય વિસ્તારોમાં વિસ્ફોટોના અવાજો સાંભળવામાં આવ્યા છે. જોકે આ દેશોના પેટ્રિયટ જેવી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમોએ ઘણી મિસાઇલોને હવામાં જ નિષ્ફળ બનાવી દીધી હોવાનું કહેવામાં આવે છે, છતાં આ હુમલાઓએ રોકાણકારો અને પ્રવાસીઓમાં ભયનો માહોલ સર્જ્યો છે. ઇરાને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે આ યુદ્ધની કોઈ સીમા નહીં હોય અને તેનો જવાબ લાંબા સમય સુધી ચાલશે.
ટ્રમ્પ અને નેતાન્યાહુની ચેતવણી
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે તેમની કડક નીતિને કારણે ઇરાન ભયભીત છે, પરંતુ આ જવાબી હુમલાએ બતાવી દીધું છે કે ઇરાન ‘આરપાર’ની લડાઈ માટે તૈયાર છે. ઇરાનના ચાબહાર શહેર પર થયેલા હુમલાઓ બાદ ત્યાંની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. ઇઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતાન્યાહુએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે તેઓ ઇરાનમાં સત્તા પલટાવીને જ શાંતિ માનશે. ટ્રમ્પે પણ ચેતવણી આપતાં કહ્યું છે કે ‘સમર્પણ કરો નહીં તો પરિણામો ભોગવો.’