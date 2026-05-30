સ્પેશિયલ સેલે 9 શંકાસ્પદ આતંકીઓની કરી ધરપકડ

દેશની સુરક્ષા એજન્સીઓ અને દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરીને પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી આઈએસઆઈ (ISI) અને મુંબઈ અંડરવર્લ્ડ સાથે સંકળાયેલા એક અત્યંત ખતરનાક આતંકવાદી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો છે. દેશમાં મોટા પાયે હિંસા, અરાજકતા અને અસ્થિરતા પેદા કરવાના ઈરાદે રચાયેલા આ મોડ્યુલના 9 શંકાસ્પદ સભ્યોની અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સીઓ મુજબ, આ આતંકીઓ રાષ્ટ્રીય પાટનગર દિલ્હી અને આર્થિક પાટનગર મુંબઈ સહિત દેશના અનેક મહત્વના શહેરોમાં શ્રેણીબદ્ધ બ્લાસ્ટ અને ટાર્ગેટ કિલિંગ કરવાની પેરવીમાં હતા, જેને સમયસર ઓપરેશન હાથ ધરીને નિષ્ફળ બનાવી દેવામાં આવી છે.
સરકારી પ્રતિષ્ઠાનો અને સુરક્ષા દળો હતા આતંકીઓના નિશાના પર
પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પાસેથી મળતી વિગતો અનુસાર, પકડાયેલા તમામ આરોપીઓ સીધા જ સરહદ પાર (પાકિસ્તાન) બેઠેલા તેમના આકાઓ અને હેન્ડલર્સના સતત સંપર્કમાં હતા અને ત્યાંથી જ ડિજિટલ માધ્યમો દ્વારા લોકેશન અને આક્રમણ માટેના નિર્દેશો મેળવી રહ્યા હતા. આ મોડ્યુલને દેશના અતિ મહત્વપૂર્ણ સરકારી પ્રતિષ્ઠાનો, ભીડભાડવાળા વિસ્તારો અને સુરક્ષા દળોના જવાનો પર ઘાતક હુમલા કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી, જેથી સમગ્ર દેશમાં ભયનો માહોલ પેદા કરી શકાય. ચોક્કસ અને પાકા કમાન્ડ ઈનપુટ્સ મળ્યા બાદ સ્પેશિયલ સેલે તાબડતોબ દરોડા પાડીને આ મોટી સફળતા મેળવી છે.
વિદેશી કનેક્શન અને મુંબઈ અંડરવર્લ્ડ સાથે કડીઓ જોડાઈ
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ નેટવર્કનો વ્યાપ દેશના કોઈ એક ખૂણા પૂરતો સીમિત નહોતો. પકડાયેલા શંકાસ્પદો દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર અને પંજાબ સહિત વિવિધ રાજ્યો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. પ્રાથમિક તપાસમાં કેટલાક વિદેશી નાગરિકો પણ આ મોડ્યુલ સાથે સંકળાયેલા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે, જો કે સુરક્ષા અને તપાસના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે હાલમાં તેમની રાષ્ટ્રીયતા કે ચોક્કસ ઓળખ જાહેર કરી નથી. આ સાથે જ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સક્રિય મુંબઈ અંડરવર્લ્ડના કનેક્શનની પણ બારીકાઈથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. એજન્સીઓને દ્રઢ શંકા છે કે દેશમાં હથિયારો પહોંચાડવા, ફંડિંગ પૂરું પાડવા અને શંકાસ્પદોને છૂપાવવા માટે સ્થાનિક ગુનાહિત ગેંગ અને અંડરવર્લ્ડ નેટવર્કનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
ગ્લોક પિસ્તોલ અને પાકિસ્તાની આર્મી ગ્રેનેડ જપ્ત, NSG એ કર્યા ડિફ્યુઝ
દરોડા દરમિયાન સ્પેશિયલ સેલે આરોપીઓના અડ્ડાઓ પરથી અત્યાધુનિક હથિયારો અને વિસ્ફોટકોનો મોટો જથ્થો રિકવર કર્યો છે. જપ્ત કરાયેલા સામાનમાં વિશ્વપ્રસિદ્ધ ‘ગ્લોક પિસ્તોલ’ (Glock Pistol), 25 જીવતા કારતૂસ અને પાકિસ્તાન ઓર્ડિનન્સ ફેક્ટરી (POF) માં બનેલા 4 અત્યંત ઘાતક હેન્ડ ગ્રેનેડ સામેલ છે. નવાઈની વાત એ છે કે આ ગ્રેનેડ પર તેના ઉત્પાદનનો સમય અને ફેક્ટરીના માર્કિંગ પણ સ્પષ્ટ દેખાતા હતા, જે પાકિસ્તાનની સીધી સંડોવણીના પાકા પુરાવા છે. ગ્રેનેડ અત્યંત સક્રિય અને ખતરનાક હોવાને કારણે, સુરક્ષાના ભાગરૂપે નેશનલ સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સ (NSG) ના બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડની મદદ લેવામાં આવી હતી અને દિલ્હીના મહેરૌલી વિસ્તારના એક વેરાન-સુનસાન મેદાનમાં લઈ જઈને તેને સુરક્ષિત રીતે બ્લાસ્ટ કરીને નષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.