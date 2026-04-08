ઈરાન-અમેરિકા-ઇઝરાયેલ યુદ્ધથી સૌથી વધુ કોણ બરબાદ?

નવી દિલ્હી: ઈરાન-અમેરિકા-ઇઝરાયેલ વચ્ચે ચાલેલા યુદ્ધે વિશ્વના અનેક દેશોને આર્થિક અને માનવીય સંકટની કગાર પર પહોંચાડી દીધા છે. મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓથી માત્ર જાનહાનિ જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર પણ ગંભીર અસર પડી છે. એક મહિનાથી વધુ સમય સુધી ચાલેલા આ સંઘર્ષે ભારે વિનાશ સર્જ્યો છે. હવે બંને પક્ષો વચ્ચે સીઝફાયર પર સહમતી બની છે. આ યુદ્ધને કારણે વિશ્વની GDPને અંદાજે રૂ. 54.88 લાખ કરોડ જેટલું નુકસાન થયું હોવાનું માનવામાં આવે છે. વોલ સ્ટ્રીટથી માંડીને દલાલ સ્ટ્રીટ સુધી બજારોમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે.
ઈરાનમાં સૌથી વધુ વિનાશ — માનવીય અને આર્થિક આંચકો
યુદ્ધની સૌથી મોટી કિંમત ઈરાન ચૂકવી રહ્યો છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હવાઈ અને મિસાઈલ હુમલાઓથી દેશ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયો છે.
- અત્યાર સુધી 4000થી વધુ લોકોનાં મોત
- 25,000થી વધુ લોકો ઘાયલ
- શાળાઓ, હોસ્પિટલો અને ઐતિહાસિક ઇમારતો નષ્ટ
અમેરિકાને કેટલું નુકસાન?
* યુદ્ધ ઈરાનની જમીન પર ચાલતું હોવા છતાં અમેરિકા પણ ભારે ખર્ચ ઉઠાવી રહ્યું છે.
* CSIS મુજબ અત્યાર સુધી લગભગ $ 80.4 બિલિયન (₹ 7.49 લાખ કરોડ) ખર્ચાઈ ચૂક્યા
* ‘ફોર્ચ્યુન’ વિશ્લેષણ મુજબ સંઘર્ષ ચાલુ રહ્યો તો નુકસાન $210 બિલિયન સુધી પહોંચી શકે
* વેપાર અને ઊર્જા બજારના વિક્ષેપથી અંદાજે $ 115 બિલિયનની આર્થિક અસર
ખાડી દેશો પર યુદ્ધની અસર
UAE અને સાઉદી અરેબિયા
* સાઉદી GDPમાં 3 ટકા ઘટાડાનો અંદાજ
* UAE GDPમાં 5 ટકા ઘટાડાનો ખતરો
* UAE શેરબજારને રૂ. 10 લાખ કરોડથી વધુ નુકસાન
* તેલ ઉત્પાદન ઘટ્યું
ભારતીય બજાર પર અસર
ભારત પર સીધી સૈનિક અસર નથી, પરંતુ આર્થિક અસર સામાન્ય લોકો સુધી પહોંચી રહી છે.
* શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો — રોકાણકારોના રૂ. 37 લાખ કરોડ ડૂબ્યા
* LPGની અછતના અહેવાલ
* પેટ્રોલ પંપ પર લાંબી લાઈનો (પેનિક બાયિંગ)
* ખાનગી કંપનીઓએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધાર્યા
* સરકારે એક્સાઈઝ ડ્યૂટી રૂ. 10 પ્રતિ લિટર ઘટાડી
* ક્રૂડ ઓઈલ ભાવ $ 69થી વધીને $ 125.88 પ્રતિ બેરલ