સુરતવાસીઓ માટે ખુશખબર, નવા ગેસ કનેક્શન પર આટલું મળશે ડિસ્કાઉન્ટ!

સુરત જિલ્લામાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસ જેવી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો સુગમ રીતે જળવાઈ રહે તે માટે GSPCના એમ.ડી. અવંતિકાસિંઘના અધ્યક્ષસ્થાને સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી.
બેઠકમાં તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે, 30 જૂન સુધીમાં નવા ડોમેસ્ટિક PNG કનેક્શન માટે અરજી કરનાર ગ્રાહકોને રૂપિયા500નું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે, જે કનેક્શન ઇન્સ્ટોલ થયા બાદ બિલમાં ક્રેડિટ તરીકે મળશે. હાલ સુરતમાં 15.20 લાખ કનેક્શન કાર્યરત છે અને નવા કનેક્શન આપવાની પ્રક્રિયાનો સમયગાળો 45 દિવસથી ઘટાડીને માત્ર 7 દિવસ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
વધુમાં તેમણે ઉમેર્યુ કે, રાજ્યમાં હાલ ઇંધણ અને ફર્ટિલાઇઝરનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને મિડલ ઇસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિને જોતા વહીવટીતંત્ર સતત સંકલનમાં રહીને કામ કરી રહ્યું છે. ખાસ કરીને હોસ્પિટલો, શાળાઓ અને સામાજિક સંસ્થાઓને PNG કનેક્શનમાં અગ્રતા આપવામાં આવી રહી છે. તેમજ HPCL, BPCL અને IOCL ના ડીલરો દ્વારા 3 અને 5 કિલોના નાના ગેસ સિલિન્ડરનો સપ્લાય પણ શરૂ કરી દેવાયો છે. આ બેઠકમાં કલેક્ટર ડો. સૌરભ પારધી, મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજન સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.