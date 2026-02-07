યુક્રેન પર રશિયાનો 400 ડ્રોન અને 40 મિસાઇલોથી સૌથી ઘાતક હુમલો

રશિયાએ આ વર્ષે યુક્રેન પર અત્યાર સુધીનો સૌથી ઘાતક હુમલો કર્યો છે. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ રશિયન હુમલાઓ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે રશિયાએ ગઈકાલે રાત્રે યુક્રેન પર 400 થી વધુ ડ્રોન અને આશરે 40 મિસાઇલો છોડ્યા, જેમાં મુખ્યત્વે દેશના ઉર્જા માળખાને લક્ષ્ય બનાવવામાં આવ્યું હતું. વીજ ઉત્પાદન સુવિધાઓ, ઉર્જા ગ્રીડ અને વિતરણ સબસ્ટેશનને ખાસ કરીને ભારે નુકસાન થયું હતું.
Wherever the security situation allows, rescue and repair operations continue at the sites of Russian strikes. Last night’s attack involved more than 400 drones and around 40 missiles of various types. The main targets were the energy grid, generation facilities, and distribution… pic.twitter.com/KrFE60Q0xy
ઝેલેન્સકીએ કહ્યું કે વોલિન, ઇવાનો-ફ્રેન્કિવસ્ક, લ્વિવ અને રિવને પ્રદેશોમાં પણ નુકસાન થયું છે, જેમાં રિવનેમાં એક એપાર્ટમેન્ટ બિલ્ડિંગને નુકસાન થયું છે. વિનિટ્સિયા પ્રદેશના લાડિઝિન શહેરમાં ડ્રોન હુમલામાં એક ખાનગી કોલેજની વહીવટી ઇમારતને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. કિવ અને ખાર્કિવ પ્રદેશોમાં પણ હુમલાઓ ચાલુ છે, અને ઘણી જગ્યાએ હવાઈ સંરક્ષણ કામગીરી હજુ સુધી પૂર્ણ થઈ નથી, જેના કારણે પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થતી નથી.
રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ રશિયાની વધતી લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે મોસ્કો દરરોજ વાસ્તવિક રાજદ્વારી પસંદગી કરી શકે છે, પરંતુ તે સતત હુમલાઓનો આશરો લે છે. તેમણે ત્રિપક્ષીય સંવાદને ટેકો આપતા દેશોને રશિયાની યુક્તિઓનો સખત જવાબ આપવા વિનંતી કરી.
તેમણે રશિયાને શિયાળાના દબાણને શસ્ત્ર બનાવતા અટકાવવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો. આ હાંસલ કરવા માટે, યુક્રેનને પેટ્રિઓટ, NASAMS અને અન્ય હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ માટે વધુ મિસાઇલોની જરૂર છે.
ઝેલેન્સકીએ યુક્રેનની પરિસ્થિતિને સમજતા અને સહાય પૂરી પાડતા તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારોનો આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું કે દરેક શિપમેન્ટ યુક્રેનને આ મુશ્કેલ શિયાળાનો સામનો કરવામાં મદદ કરે છે.