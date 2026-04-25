ભાષાને નામે હિંસા સહન નહીં કરવામાં આવેઃ CM ફડણવીસ

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રમાં ઓટો અને ટેક્સીચાલકો માટે મરાઠી ભાષા ફરજિયાત કરવાની જાહેરાત બાદ રાજકીય વિવાદ તેજ બન્યો છે. આ વચ્ચે મુખ્ય મંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર બિનમરાઠી ભાષાચાલકોને મરાઠી શીખવશે, પરંતુ ભાષાને નામે કોઈ પણ પ્રકારની હિંસા સહન કરવામાં આવશે નહીં. મુખ્ય મંત્રીનું આ નિવેદન ત્યારે આવ્યું છે જ્યારે પહેલી મેથી અમલમાં આવનારા આ નિયમને લઈને રાજકીય પક્ષો, ડ્રાઈવર સંગઠનો અને સામાજિક જૂથો વચ્ચે તીવ્ર ચર્ચા ચાલી રહી છે.
શું છે આખો મામલો?
મહારાષ્ટ્ર સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે રાજ્યમાં ઓટો-રિક્શા અને ટેક્સીચાલકો માટે મરાઠી ભાષાનું મૂળભૂત જ્ઞાન ફરજિયાત રહેશે. આ પ્રસ્તાવને કાનૂની સ્વરૂપ આપવા માટે મોટર વાહન નિયમોમાં સુધારાની તૈયારી ચાલી રહી છે.
* પહેલી મેથી રાજ્યભરમાં ભાષા પરીક્ષણ અને તપાસ અભિયાન શરૂ થશે.
* નિયમોનું પાલન ન કરનાર સામે લાઈસન્સ રદ કરવાની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
* સરકારનો દાવો છે કે મુસાફરો અને ચાલકો વચ્ચે વધુ સારો સંવાદ થશે અને સ્થાનિક ભાષાનું સંરક્ષણ થશે.
ફડણવીસનું નિવેદન: સંતુલન સાધવાનો પ્રયાસ
મુખ્ય મંત્રી ફડણવીસે કહ્યું હતું કે મુંબઈ હોય કે મહારાષ્ટ્ર, મરાઠીને પ્રાથમિકતા આપવી ખોટું નથી, પરંતુ સરકારની ભૂમિકા એ સુનિશ્ચિત કરવાની છે કે કોઈ વિવાદ ન થાય, જે ચાલકો મરાઠી નથી જાણતા, તેમને અમે શીખવીશું… ભાષાને નામે જબરદસ્તી કે હિંસા સ્વીકાર્ય નથી.
વિરોધ અને રાજકીય ઘમસાણ
આ નિર્ણયથી રાજકીય વિવાદ પણ ઊભો થયો છે. કેટલાક નેતાઓએ કહ્યું કે ભાષા ડરથી નહીં, લાગણી અને અપનાવાથી વિકસે છે. શિવસેનાની અંદર પણ મતભેદ સામે આવ્યા છે. શિવસેનાના વરિષ્ઠ નેતા સંજય નિરુપમે પોતાની જ પાર્ટીના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈકને પત્ર લખીને આ નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવાની માગ કરી છે.