અમદાવાદ: ગુજરાતના રાજકારણમાં ડિજિટલ પ્રચાર ક્ષેત્રે સક્રિય એવી આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અત્યારે ભારે વિવાદમાં સપડાઈ છે. વારંવાર કોપીરાઈટના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા AAP ગુજરાતના સત્તાવાર એકાઉન્ટ્સ ભારતભરમાં બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યા છે.કલાકારો અને ફિલ્મોના કન્ટેન્ટનો દુરુપયોગ
AAP દ્વારા લોકપ્રિય ગુજરાતી ફિલ્મો જેવી કે ‘સાહેબ’ અને ‘છેલ્લો દિવસ’ના દ્રશ્યો તેમજ જાણીતા અભિનેતા મલ્હાર ઠક્કર, યશ સોની અને પ્રાપ્તિ અજવાડિયાના કન્ટેન્ટનો તેમની પરવાનગી વિના રાજકીય પ્રચાર માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રકારની કન્ટેન્ટ ચોરી દ્વારા લોકો સુધી ભ્રામક માહિતી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
શું છે મુખ્ય વિવાદ?
કોપીરાઈટ ભંગ: ક્રિએટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીના મૌલિક કન્ટેન્ટનો ઉપયોગ કરીને કાયદાકીય મર્યાદાઓ ઓળંગવામાં આવી.
વારંવારની ભૂલ: રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ કોઈ એકલ-દોકલ ઘટના નથી પણ AAP માટે કન્ટેન્ટ ચોરી એક “Pattern” બની ગઈ છે.
નૈતિકતા પર સવાલ: ડિજિટલ કેમ્પેઇનમાં પારદર્શિતા અને નૈતિકતાના અભાવને કારણે પાર્ટીના પ્રચાર મોડેલ પર અનેક પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો ઊભા થયા છે.
ક્રિએટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ચિંતાનો માહોલ
ફિલ્મ જગત અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સના અધિકારો પર ત્રાપ મારતી આ ઘટનાને કારણે ક્રિએટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રચાર માટે Innovation (નવીનતા) લાવવાને બદલે Infringement (ઉલ્લંઘન) કરવાનો આ માર્ગ AAP માટે ભૂલ સાબિત થયો છે. આ કાર્યવાહીથી સ્પષ્ટ સંદેશ જાય છે કે ડિજિટલ દુનિયામાં હવે કન્ટેન્ટની ચોરી ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં.