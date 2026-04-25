ટ્રમ્પના સાંસદોએ સંસદમાં H-1B વિઝા રોકવાનું બિલ કર્યું રજૂ

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકામાં રિપબ્લિકન પાર્ટીના સાંસદોના એક જૂથે કોંગ્રેસ (અમેરિકી સંસદ)માં H-1B વિઝા કાર્યક્રમને ત્રણ વર્ષ માટે સ્થગિત કરવા સંબંધિત વિધેયક રજૂ કર્યું છે. રિપબ્લિકન સાંસદોનું કહેવું છે કે આ કાર્યક્રમનો દુરુપયોગ કરીને અમેરિકન કામદારોની જગ્યાએ ઓછા પગારમાં વિદેશી કર્મચારીઓને લાવવામાં આવે છે.
એલી ક્રેન (Eli Crane)એ ‘End H-1B Visa Abuse Act of 2026’ નામનું બિલ રજૂ કર્યું, જેને અન્ય સાત રિપબ્લિકન સાંસદોએ પણ સમર્થન આપ્યું છે. બિલમાં H-1B કાર્યક્રમમાં સુધારાના પ્રસ્તાવો છે, જેમાં વાર્ષિક મર્યાદા 65,000થી ઘટાડીને 25,000 કરવી, ન્યૂનતમ વાર્ષિક પગાર 2,00,000 અમેરિકન ડોલર નક્કી કરવો અને H-1B વિઝાધારકોને પોતાના આશ્રિતોને અમેરિકા લાવવાની મંજૂરી ન આપવી જેવા મુદ્દાઓ સામેલ છે.
કયા સાંસદોએ હસ્તાક્ષર કર્યા?
ટ્રમ્પના સમર્થક સંસદસભ્યોએ આ બિલના મૂળ સહ-પ્રાયોજક તરીકે હસ્તાક્ષર કર્યા છે. અમેરિકાની IT કંપનીઓ વિદેશી કર્મચારીઓને નોકરી આપવા માટે મોટા પાયે H-1B વિઝા કાર્યક્રમનો ઉપયોગ કરે છે.
અમેરિકન કર્મચારી ન મળે તો પુરાવો આપવો પડશે
IT ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ અને ડોક્ટરો સહિત ભારતીય વ્યાવસાયિકો H-1B વિઝાધારકોમાં સૌથી મોટા જૂથોમાંથી એક છે. આ બિલમાં H-1B કાર્યક્રમમાં ફેરફાર તરીકે લોટરી સિસ્ટમને પગાર આધારિત પસંદગી સિસ્ટમથી બદલવાનો પ્રસ્તાવ છે.
નિયોજકો માટે એ સાબિત કરવું ફરજિયાત બનાવવામાં આવશે કે તેમને કોઈ યોગ્ય અમેરિકન કર્મચારી મળ્યો નથી અને તેમણે તાજેતરમાં છટણી પણ કરી નથી.
H-1B કર્મચારીઓ માટે નવા નિયમોબિલ મુજબ H-1B કર્મચારીઓને એકથી વધુ નોકરી કરવાથી રોકવામાં આવશે અને તૃતીય-પક્ષ ભરતી એજન્સીઓ દ્વારા રોજગાર આપવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
એ સાથે જ સંઘીય એજન્સીઓ દ્વારા બિનપ્રવાસી કર્મચારીઓને પ્રાયોજિત કરવા અથવા રોજગાર આપવા પર પ્રતિબંધ, OPT કાર્યક્રમ સમાપ્ત કરવો અને H-1B ધારકોને સ્થાયી નિવાસી બનતા રોકવાની જોગવાઈ પણ છે, જેથી બિનપ્રવાસી વિઝા માત્ર તાત્કાલિક જ રહે.