મુંબઈ: ધર્મ પૂછ્યો,કલમા વાંચવાનું કહ્યું… ના પાડતા ગાર્ડ પર ગંભીર હુમલો

મુંબઈના મીરા રોડ પર બે સુરક્ષા ગાર્ડ પર થયેલા હુમલાએ બધાને ચોંકાવી દીધા. આતંકવાદી કનેક્શન બહાર આવ્યા બાદ તપાસ હવે મહારાષ્ટ્ર ATSને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે.
મહારાષ્ટ્રના મીરા રોડના નયા નગર વિસ્તારમાં બે સુરક્ષા ગાર્ડ પર થયેલા હુમલાની તપાસ વધુ ઊંડી બની રહી છે. તપાસ એજન્સીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ ઘટના સાથે આતંકવાદી જોડાણ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તપાસ દરમિયાન આરોપી પાસેથી એક નોટ મળી આવી હતી, જેના પર ISIS, જેહાદ અને ગાઝા જેવા શબ્દો લખેલા જોવા મળ્યા હતા. આરોપીઓએ ગાર્ડને તેમના ધર્મ વિશે અને શું તેઓ કલમાનો પાઠ કરી શકે છે તે વિશે પૂછ્યું હતું.
કટ્ટરપંથી વિચારો ધરાવતી નોટ મળી આવ્યા બાદ શંકા વધુ ઘેરી બની
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી પાસેથી મળેલી નોટમાં ધમકીભર્યા નિવેદનો અને કટ્ટરપંથી વિચારોના સંકેતો હતા, જેનાથી તપાસ એજન્સીઓની શંકા વધુ ઘેરી બની હતી. નોટમાં “LONE WOLVES WILL POUNCE ON YOU, You mushrikeen will see real jihad in bilad Hind from now!” જેવું અસંગત લખાણ હતું, જેમ કે,”લોકો, પરિવાર, પત્નીઓ, માતા-પિતા… તમને છોડી દેશે. અલ્લાહ તેમને માર્ગદર્શન આપે. ગાઝા ફક્ત મુક્ત થશે…” પ્રારંભિક તપાસમાં શંકાસ્પદ સંજોગો બહાર આવ્યા પછી, કેસ આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) ને સોંપવામાં આવ્યો હતો. આરોપીના ડિજિટલ ફૂટપ્રિન્ટ્સ, મોબાઇલ ડેટા, બ્રાઉઝિંગ ઇતિહાસ અને સંદેશાવ્યવહાર રેકોર્ડની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ધર્મ પૂછવામાં આવ્યો
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી ઝુબૈર શરૂઆતમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો, મસ્જિદ તરફ જવા માટે દિશા પૂછી અને પછી ચાલ્યો ગયો. તે થોડા સમય પછી પાછો ફર્યો, આ વખતે ગાર્ડને તેના ધર્મ વિશે પૂછ્યું અને કથિત રીતે તેને કલમા વાંચવાનું કહ્યું. ગાર્ડે તેમ કરવાનો ઇનકાર કર્યો. આરોપીએ અચાનક છરીથી હુમલો કર્યો. ત્યારબાદ તે સુરક્ષા કેબિનમાં પ્રવેશ્યો જ્યાં તેણે બીજા ગાર્ડ પર પણ એ જ રીતે હુમલો કર્યો.
આરોપીના ઘરની તપાસ દરમિયાન એવી નોંધો અને દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા જે કથિત રીતે પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન ISIS સાથે જોડાયેલી વિચારધારા તરફ સંકેત આપતા હતા. કેટલીક નોંધો પર “લોન વુલ્ફ,” “જેહાદ,” અને “ગાઝા” જેવા શબ્દો લખેલા મળી આવ્યા હતા.
આરોપી ઝુબૈર વિજ્ઞાન સ્નાતક છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહે છે
ઝુબૈર અંસારી વિજ્ઞાન સ્નાતક છે જે ઘણા વર્ષોથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહેતો હતો. ભારત પરત ફર્યા પછી, તે મીરા રોડમાં એકલો રહેતો હતો અને ઓનલાઈન રસાયણશાસ્ત્ર શીખવતો હતો. એવું નોંધાયું છે કે બેરોજગારી અને એકલતાને કારણે, તે ધીમે ધીમે ઓનલાઈન કટ્ટરપંથી સામગ્રી તરફ આકર્ષાયો. તપાસ એજન્સીઓને શંકા છે કે આરોપી સોશિયલ મીડિયા, વિડીયો પ્લેટફોર્મ અને મેસેજિંગ એપ્સ દ્વારા કટ્ટરપંથી વિચારધારાને પ્રોત્સાહન આપતી સામગ્રીના સંપર્કમાં આવ્યો હતો.
આગામી દિવસોમાં ATS મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા કરે તેવી શક્યતા છે
આરોપીઓએ આ હુમલો એકલા કર્યો હતો કે તેની પાછળ કોઈ મોટું નેટવર્ક હતું કે નહીં તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ હુમલો પૂર્વઆયોજિત હતો કે સ્વયંભૂ કૃત્ય હતું તે નક્કી કરવા માટે પણ તપાસ ચાલી રહી છે. મીરા રોડની આ ઘટના માત્ર એક ગુનો નથી પરંતુ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા સમાજમાં કટ્ટરવાદ કેવી રીતે ફેલાઈ રહ્યો છે તેનો ગંભીર સંકેત છે. આખો મામલો હવે ATSના હાથમાં છે, અને આગામી દિવસોમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.