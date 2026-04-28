TCS કેસઃ આરોપી નિદા ખાન પર પીડિતાને બુરખો, પુસ્તકો આપવાનો આરોપ

નાસિકઃ ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ (TCS)ની કર્મચારી નિદા ખાનની આગોતરી જામીન અરજી પર નાસિકની કોર્ટ બીજી મેએ નિર્ણય આપશે. TCSની નાસિક સ્થિત BPO યુનિટમાં કથિત યૌન ઉત્પીડન અને ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવાના મામલે નિદા ખાન વોન્ટેડ આરોપી છે. સોમવારે કોર્ટે આ અરજી પર અંતિમ દલીલો સાંભળી હતી. અત્યાર સુધી નિદાને ધરપકડથી કોઈ રાહત મળી નથી અને નાસિક સિટી પોલીસ તેની શોધખોળમાં લાગી છે.
વધારાના સેશન જસ્ટિસ કે. જી. જોશીની કોર્ટે અભિયોજન અને બચાવ પક્ષના વકીલોની દલીલો ઇન-કેમેરા (બંધ દરવાજા પાછળ) સાંભળ્યા બાદ પોતાનો નિર્ણય સુરક્ષિત રાખ્યો છે.
બુરખો, ધાર્મિક પુસ્તકો અને એપ્સ
આગોતરા જામીન અરજીનો વિરોધ કરતાં અભિયોજન પક્ષે દલીલ કરી હતી કે ખાને પીડિતાને બુરખો, ધાર્મિક પુસ્તકો આપ્યાં અને તેના ફોનમાં ધાર્મિક એપ્સ ઇન્સ્ટોલ કરીને કથિત ધર્મપરિવર્તનમાં ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે પીડિતાના ઘરેથી કેટલાંક પુસ્તકો જપ્ત કરવામાં આવ્યાં છે.
તેના ફોનમાં કેટલીક ધાર્મિક એપ્સ મળી આવી છે, જેને ડાઉનલોડ કરવા અને વાપરવામાં નિદાએ મદદ કરી હતી. તેમણે આગળ જણાવ્યું હતું કે નિદા ખાને પીડિતાને એક બુરખો પણ આપ્યો હતો. અભિયોજન પક્ષે દલીલ કરી હતી કે નિદા ખાનને કસ્ટડીમાં લઈને પૂછપરછ કરવી જરૂરી છે, તેથી તેની આગોતરા જામીન અરજી નામંજૂર થવી જોઈએ.
આ પહેલાં બચાવ પક્ષે કહ્યું હતું કે નિદા ગર્ભવતી છે અને તેના સામેના આરોપો માત્ર એક જ કેસ સુધી મર્યાદિત છે, તેથી તેને આગોતરા જામીન આપવામાં આવે. સોમવારે બચાવ પક્ષે દલીલ કરી હતી કે જો આરોપોને સાચા માનવામાં આવે તો પણ મહારાષ્ટ્રમાં ધર્મપરિવર્તનવિરોધી એવો કોઈ કાયદો નથી જેને આધારે તેને આરોપી બનાવી શકાય. તેના પર વધુમાં વધુ ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો કેસ જ ચાલી શકે.