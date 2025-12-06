ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ સંકટનો મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો

નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી મોટી એરલાઈન ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સ મોટા પાયે રદ થવાને મામલે હવે સુપ્રીમ કોર્ટનાં દ્વાર ખટખટાવવામાં આવ્યાં છે. સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ નરેન્દ્ર મિશ્રાએ મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI)ને પત્ર લખી આ સંકટ પર સ્વતઃ સંજ્ઞાન લેવા અને કેસમાં તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવાની માગ કરી છે. પત્ર મારફતે દાખલ કરેલી પિટિશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇન્ડિગોએ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 2000થી વધુ ફ્લાઇટ રદ કરી અને ગંભીર વિલંબ સર્જ્યો, જેથી લાખો મુસાફરો દેશભરના એરપોર્ટ્સ પર ફસાઈ ગયા અને એક પ્રકારનું માનવીય સંકટ ઊભું થયું છે.
એરપોર્ટ્સ પર કલાકો સુધી ફસાયેલા લોકો
વકીલ નરેન્દ્ર મિશ્રાએ આને મુસાફરોના મૌલિક અધિકારો, ખાસ કરીને કલમ 21 (જીવન અને માન-મર્યાદાના અધિકાર)નું ગંભીર ઉલ્લંઘન ગણાવી સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે તરત કાર્યવાહી કરવાની અપીલ કરી છે. તેમની વિગતવાર યાચિકામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશભરમાં ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સ સતત ચોથા દિવસે (5 ડિસેમ્બર 2025) પણ અસરગ્રસ્ત રહી છે. છ મોટાં મેટ્રો શહેરોમાં એરલાઈનનો ઓન-ટાઈમ પરફોર્મન્સ 8.5 ટકા સુધી ઘટી ગયો. હજારો મુસાફરો (જેમા વૃદ્ધ, બાળકો, દિવ્યાંગ અને બીમારીથી પીડાતા લોકો પણ સામેલ છે) એરપોર્ટ્સ પર કલાકો સુધી રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
ઇન્ડિગોની ખોટી યોજના અને રોસ્ટરિંગથી વ્યવસ્થા ઠપ
એરપોર્ટ્સ પર ખાવા-પીવાના, આરામ, કપડાં, દવાઓ અને રહેવાની મૂળભૂત સુવિધાઓ પણ પૂરી પાડવામાં આવી નહોતી, જ્યારે એરલાઈન પોતે માને છે કે તેના પાસે પૂરતી વ્યવસ્થા નહોતી. ઘણા કેસોમાં તો તાત્કાલિક તબીબી જરૂરિયાતોની પણ અવગણના કરવામાં આવી. યાચિકામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇન્ડિગોએ નવી ફ્લાઇટ ડ્યૂટી ટાઈમ લિમિટેશન (FDTL) ફેઝ-2 અમલમાં ગંભીર ભૂલ કરી. આ નિયમ પાઇલટ્સની સુરક્ષા અને થાકને ધ્યાનમાં રાખી લાગુ થયો હતો, પરંતુ એરલાઈનની ખોટા પ્લાનિંગ અને રોસ્ટરિંગને કારણે આખું ઓપરેશન બગડી ગયું. તેને ગંભીર મેનેજમેન્ટ અને મુસાફરો પ્રત્યે અન્યાય ગણાવવામાં આવ્યો છે.