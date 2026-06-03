TMCમાં બે ફાડ?: બે બળવાખોર વિધાનસભ્યો વિધાનસભા પહોંચ્યા

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થયેલી કારમી હાર બાદ મમતા બેનર્જીની પાર્ટી મોટા રાજકીય સંકટમાંથી પસાર થઈ રહી છે. પાર્ટીમાં ફૂટ પડવાની અટકળો વધુ તેજ બની છે. અહેવાલ મુજબ TMCમાંથી હકાલપટ્ટી કરાયેલા ધારાસભ્ય ઋતબ્રત બેનર્જી 59 ધારાસભ્યોના હસ્તાક્ષર સાથે વિધાનસભા પહોંચ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં અલગ TMC જૂથ બનાવવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. એવી પણ માહિતી મળી રહી છે કે એક પછી એક તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો વિધાનસભા પહોંચી રહ્યા છે, જોકે હજી સુધી કોઈ ખુલ્લેઆમ આ અંગે બોલવા તૈયાર નથી.
બળવાખોર ધારાસભ્યો સ્પીકરને મળશે
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર TMCના બે બળવાખોર ધારાસભ્યો ઋતબ્રત બેનર્જી અને સંદીપન સાહાએ પોતાને “અસલી TMC”ના પ્રતિનિધિ ગણાવતાં દાવો કર્યો છે કે તેમની પાસે 59 ધારાસભ્યોના હસ્તાક્ષર છે. મમતા બેનર્જીએ તાજેતરમાં જ ઋતબ્રત બેનર્જીને પાર્ટીમાંથી બહાર કર્યા હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરની ચૂંટણીમાં TMCના 80 ધારાસભ્યો ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. પક્ષમાં કાયદેસર ફૂટ માન્ય થવા માટે ઓછામાં ઓછા 54 ધારાસભ્યોનું સમર્થન જરૂરી ગણાય છે. આ રીતે જો 59 ધારાસભ્યો અલગ જૂથ બનાવી મમતા બેનર્જીથી અલગ થઈ જાય, તો તેમના પર દલબદલવિરોધી કાયદો લાગુ નહીં થાય અને તેમનાં ધારાસભ્યપદ પણ યથાવત્ રહી શકે છે.
પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં ફરી ગરમાવો
ભાજપના ધારાસભ્ય તપસ રોયે અગાઉ પણ TMCની અંદર વધતા અસંતોષ અંગે મોટો દાવો કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળની TMC ધીમે-ધીમે વિભાજન તરફ આગળ વધી રહી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો પાર્ટીમાં ફૂટ પડશે તો પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ વર્ષ 2022માં મહારાષ્ટ્રમાં સર્જાયેલી રાજકીય ઊથલપાથલ જેવી સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે.