NDA સામે તામિલનાડુની ટક્કર: એમકે સ્ટાલિનનો તીખા પ્રહાર

ચેન્નઈઃ તામિલનાડુના મુખ્ય મંત્રી એમકે સ્ટાલિને આવનારી રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલાં AIADMK-ભાજપ ગઠબંધન સામે તીખો હુમલો કરતાં આ ચૂંટણીને તામિલનાડુ સામે NDA”ની ટક્કર ગણાવી છે.તેમણે ભાજપ અને AIADMKને ભ્રષ્ટ ગણાવ્યા હતા, જ્યારે રાજ્ય સરકારના “દ્રવિડ મોડેલ”ની પ્રશંસા કરી હતી.
તેમણે કહ્યું હતું કે NDA એક વિશ્વાસઘાતી ગઠબંધન છે. મેં હંમેશાં કહ્યું છે કે આ ચૂંટણી NDA સામે તામિલનાડુની લડાઈ છે. ભાજપ પર પ્રહાર કરતાં તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કેન્દ્ર સરકારે રાજ્ય સરકારને શિક્ષણ અને મેટ્રો યોજનાઓ માટેની ફાળવણી અટકાવી રાખી છે.
તેમણે સવાલ કર્યો હતો કે હું ભાજપને પૂછું છું – તેમના બધા જ લોકો ભ્રષ્ટ છે. અહીં સુધી કે સુપ્રીમ કોર્ટે પણ (AIADMK)ને સજા આપી હતી, તો શું હવે તમે બધાને વોશિંગ મશીનમાં ધોઈ નાખ્યા છે? ડીએમકે સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન 4000 મંદિરોમાં અભિષેક કરવામાં આવ્યો છે. NEP સ્વીકાર ન કરવાના કારણે જે ફંડ અટકાવાયું છે, તે અમને ક્યારે મળશે? કોઇમ્બતુર અને મદુરાઈ મેટ્રો યોજનાઓને મંજૂરી ક્યારે મળશે? ગયા વર્ષે ડીએમકે સરકારે રાજ્યમાં બે-ભાષા પ્રણાલી માટે રાજ્ય શિક્ષણ નીતિ (SEP) અમલમાં મૂકી હતી.
કોઇમ્બતુર અને મદુરાઈ મેટ્રો રેલ યોજનાઓને લઈને સ્ટાલિને અનેક વખત કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. જ્યારે નવેમ્બર, 2025માં કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહર લાલે આ યોજનાઓમાં ખામીઓ દર્શાવીને સ્ટાલિન પર આ મુદ્દાનો “રાજકીય ઉપયોગ” કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
સ્ટાલિને વધુમાં કહ્યું કે ઘણાં રાજ્યો તામિલનાડુ સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી યોજનાઓ અપનાવી રહ્યા છે. તામિલનાડુમાં આ વર્ષના અંતે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે, જ્યાં ડીએમકે-કોંગ્રેસ ગઠબંધન ભાજપ- AIADMKના નેતૃત્વ હેઠળના NDA સામે સત્તા જાળવવાનો પ્રયાસ કરશે.