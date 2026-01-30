Martyr Day: શહીદ દિવસ વર્ષમાં ત્રણ વખત ઉજવાય છે, 30 જાન્યુઆરીની હકીકત શું છે?

શહીદ દિવસ (Martyr Day 2026) દર વર્ષે ત્રણ વખત ઉજવવામાં આવે છે. તે અલગ અલગ મહિનાઓ અને તારીખોમાં ઉજવવામાં આવે છે. 30 જાન્યુઆરી મહાત્મા ગાંધીની પુણ્યતિથિ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. શહીદ દિવસ વિશે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ હકીકતો જાણીએ.
ભારતમાં વર્ષમાં ત્રણ વખત અલગ અલગ તારીખે શહીદ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. દરેક વખતે, આ દિવસ આપણા બહાદુર સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ અને ક્રાંતિકારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે જાણીતો છે. ભારતમાં શહીદ દિવસના ઇતિહાસ અને પરંપરાઓને સમજવી દરેક દ્રષ્ટિકોણથી મહત્વપૂર્ણ છે. શહીદ દિવસ ફક્ત યાદ કરવાનો દિવસ નથી પણ ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા બલિદાનનું પ્રતીક પણ છે. ઘણા લોકો 30 જાન્યુઆરી, 23 માર્ચ અને 21 ઓક્ટોબરના શહીદ દિવસના ઇતિહાસ અને તથ્યોથી વાકેફ નહીં હોય, જે અહીં સમજાવવામાં આવ્યા છે.
30 જાન્યુઆરીએ શહીદ દિવસ કેમ ઉજવવામાં આવે છે?
દર વર્ષે 30 જાન્યુઆરીએ મહાત્મા ગાંધીની પુણ્યતિથિના દિવસે શહીદ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ ભારતીય ઇતિહાસમાં એક દુ:ખદ ઘટના તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 1948માં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. 30 જાન્યુઆરીએ ગાંધીજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા અને તેમના આદર્શોને યાદ કરવા માટે શહીદ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે, 2026માં 30 જાન્યુઆરીએ મહાત્મા ગાંધીની 78મી પુણ્યતિથિ છે.
23 માર્ચે શહીદ દિવસ
દર વર્ષે, 23 માર્ચને ભારતમાં શહીદ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ ક્રાંતિકારીઓ ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવના બલિદાનની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. આ બહાદુર સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓને લાહોર કાવતરું કેસમાં મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તેમને 23 માર્ચ, 1931 ના રોજ બ્રિટિશ સરકારે ફાંસી આપી હતી. આજે પણ શહીદ દિવસે ભારતની સ્વતંત્રતા માટે આ ક્રાંતિકારીઓની હિંમત, દેશભક્તિ અને અતૂટ સમર્પણ લોકોને પ્રેરણા આપે છે.
21 ઓક્ટોબરના રોજ શહીદ દિવસ
દર વર્ષે 21 ઓક્ટોબરના રોજ પોલીસ શહીદ દિવસ અથવા પોલીસ સ્મારક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. 1959માં આ દિવસે લદાખના હોટ સ્પ્રિંગ્સ વિસ્તારમાં સશસ્ત્ર ચીની ટુકડી દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં દસ બહાદુર પોલીસ કર્મચારીઓએ પોતાના જીવનું બલિદાન આપ્યું હતું. ત્યારથી, આ દિવસ દર વર્ષે પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા બલિદાન અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા જાળવવામાં તેમની ભૂમિકાને માન આપવા માટે ઉજવવામાં આવે છે.
શહીદ દિવસ એ એવા બહાદુર સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો દિવસ છે જેમણે આપણા દેશની રક્ષા અને સન્માન માટે પોતાના જીવનું બલિદાન આપ્યું. આ દિવસ આપણને તે બહાદુર સૈનિકોની બહાદુરી અને ભારતની સ્વતંત્રતા માટે લડનારા અને બલિદાન આપનારા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓની દેશભક્તિની યાદ અપાવે છે. ભારતમાં શહીદ દિવસ અલગ અલગ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે.