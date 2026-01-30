શું રશિયા-યુક્રેન વચ્ચેની જંગ ખતમ? રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો સીઝફાયરનો દાવો

નવી દિલ્હીઃ યુક્રેનમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને કડકડતી ઠંડી વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે તેમણે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુટિનને અપીલ કરી છે કે યુક્રેનની રાજધાની કિવ સહિત અન્ય શહેરો પર ઓછામાં ઓછા એક સપ્તાહ સુધી હુમલા ન કરવામાં આવે, જેથી કડકડતી ઠંડી દરમિયાન સામાન્ય નાગરિકોને રાહત મળી શકે.

વ્હાઇટ હાઉસમાં યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠક દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમણે વ્યક્તિગત રીતે રાષ્ટ્રપતિ પુટિનને વિનંતી કરી છે કે કડકડતીની ઠંડીના આ સમયગાળા દરમિયાન કિવ અને અન્ય શહેરો તથા નગરો પર એક અઠવાડિયા સુધી હુમલા ન કરવામાં આવે. ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે રશિયા યુક્રેનના વીજળીના પ્લાન્ટો અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓ પર સતત હુમલા કરી રહ્યું છે, જેને કારણે દેશમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો વીજળીના સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે રાષ્ટ્રપતિ પુટિન તેમની આ અપીલ સાથે સંમત થઈ ગયા છે. જોકે આ અંગે રશિયાની તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.

ડ્રોન હુમલામાં ત્રણનાં મોત

એ દરમિયાન ગુરુવારે યુક્રેનિયન અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રશિયા દ્વારા દક્ષિણના ઝાપોરિઝ્ઝિયા વિસ્તારમાં રાત્રિના સમયે કરાયેલા ડ્રોન હુમલામાં ત્રણ લોકોનાં મોત થયા છે. હુમલામાં એક એપાર્ટમેન્ટ ઇમારતને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું, જેના બાદ ઇમારતમાં આગ લાગી ગઈ હતી.

રશિયા મોટા હુમલાની તૈયારીમાં છે – ઝેલેન્સ્કી

આ પહેલાં યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝેલેન્સ્કીએ ચેતવણી આપી હતી કે રશિયા એક વધુ મોટા હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે યુક્રેનની ગુપ્તચર એજન્સીઓના અહેવાલો મુજબ રશિયા મોટા પાયે હવાઈ હુમલાઓ માટે હથિયારો અને સંસાધનો એકત્રિત કરી રહ્યું છે. ઝેલેન્સ્કીએ એ પણ યાદ અપાવ્યું કે તાજેતરમાં રશિયાએ યુક્રેન પર લગભગ 800 ડ્રોન, ક્રૂઝ અને બેલિસ્ટિક મિસાઇલોથી હુમલો કર્યો હતો, જેમાં દેશની પાવર ગ્રિડને ખાસ કરીને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.

આ તમામ ઘટનાઓ એવા સમયે બની રહી છે, જ્યારે અમેરિકાની મધ્યસ્થતામાં રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે સંઘર્ષવિરામ અંગેની વાતચીત ચાલી રહી છે, પરંતુ મેદાન પરની પરિસ્થિતિ હજુ પણ અત્યંત તણાવપૂર્ણ બની રહી છે.

