T20I સિરીઝઃ તિલક વર્માએ રેકોર્ડ બનાવ્યો, સૂર્યકુમારની આક્રમક ઇનિંગ્સ

જ્યોર્જટાઉનઃ વેસ્ટ ઇન્ડિઝની સામે પાંચ મેચોની T20 સિરીઝમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ શાનદાર વાપસી કરી છે. આ સિરીઝમાં પ્રારંભની બે મેચો હાર્યા પછી ત્રીજી મેચ જીતી લીધી છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ આ મેચ સાત વિકેટથી જીતી લીધી છે. હવે સિરીઝમાં વેસ્ટ ઇન્ડિઝ 2-1થી આગળ છે.

ટીમ ઇન્ડિયા અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝની વચ્ચે રમાઈ રહેલી સિરીઝમાં ત્રીજી મેચમાં ભારતીય બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવે આક્રમક બેટિંગ કરી હતી, તેણે 44 બોલમાં ચાર છક્કા અને 10 ચોક્કાની મદદથી 83 રન બનાવ્યા હતા અને ટીમની જીતમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા નિભાવી હતી.

Suryakumar Yadav completes a 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗨𝗥𝗬 💯 of Sixes in T20Is 💪 💪

સૂર્યકુમારના આઉટ થયા પછી તિલક વર્માએ નોટઆઉટ 49 રન બનાવ્યા હતા અને કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ નોટઆઉટ 20 રનની ઇનિંગ્સ રમીને ભારટને સાત વિકેટે જીત અપાવી હતી.

Suryakumar Yadav, Tilak Varma shine as India pull one back to keep the series alive 💪#WIvIND | 📝 https://t.co/v1bKUN3ftO pic.twitter.com/By6tBpGVJ2

— ICC (@ICC) August 8, 2023