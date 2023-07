જોની બેરિસ્ટોના ડિસમિસલ પર આર અશ્વિનનું ટ્વીટ, જાણો…

નવી દિલ્હીઃ એશિઝ સિરીઝ-2023 હેઠળ લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં જોની બેરિસ્ટોના રનઆઉટને લઈને શરૂ થયેલો વિવાદ સતત વધી રહ્યો છે. હવે વિવાદમાં ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર રવિચંદ્રન અશ્વિને ઝુકાવ્યું છે. અશ્વિને એલેક્સ કેરીની પ્રશંસા કરી છે, કેમ કે તેણે પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડનો ઉપયોગ કર્યો હતો. બેરિસ્ટો જ્યારે લોર્ડસ ટેસ્ટ મેચના છેલ્લા દિવસે છેલ્લો બોલ રમીને ક્રીઝ પરથી બીજા એન્ડ તરફ જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે કેરીએ તેને રનઆઉટ કર્યો હતો. બેરિસ્ટોના આ રનઆઉટ પર ક્રિકેટ નિષણાતો અને ક્રિકેટરો વચ્ચે મતમતાંતર છે. રવિચંદ્રન અશ્વિને સોશિયલ મિડિયાના માધ્યમ પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા.

તેણે બેરિસ્ટોના રનઆઉટ પર ટ્વીટ કરતાં લખ્યું હતું કે ટેસ્ટ મેચમાં વિકેટકીપર ક્યારેય આટલા દૂરથી સ્ટમ્પ નથી ઉડાવ્યા, જ્યાં સુધી તેણે અથવા તેની ટીમે બેરિસ્ટોની જેમ બોલ છોડ્યા પછી બેટ્સમેને ક્રીઝ છોડવાની પેટર્ન પર ધ્યાન ના આપવામાં આવ્યું હોય. અને ક્રિકેટને અનફેર પ્લેની ભાવના તરફ ઝૂકવાને બદલે વ્યક્તિની સ્માર્ટનેસની પ્રશંસા કરવી જોઈએ.જોની બેરિસ્ટોના રનઆઉટ પછી થયેલા વિવાને મુદ્દે આર. અશ્વિનના ટ્વીટને ક્રિકેટજગતમાં ફેન્સ ઘા લાઇક કરે છે.

We must get one fact loud and clear

“The keeper would never have a dip at the stumps from that far out in a test match unless he or his team have noticed a pattern of the batter leaving his crease after leaving a ball like Bairstow did.”

We must applaud the game smarts of… https://t.co/W59CrFZlMa

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) July 2, 2023